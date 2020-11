Los logros de José Troncoso

José Troncoso se ha impregnado estos días de gaditanismo. El actor y dramaturgo gaditano ha estado en Cádiz para representar con su compañía La Estampida la obra Lo nunca visto. Su primera vez en el Falla. Su primera vez en los estudios de Radio Cádiz para hablar de la ciudad, de teatro, de éxito y de ponerse el mundo por montera en plena pandemia. Ha venido a la radio junto a la actriz Alicia Rodríguez, ella de Dos Hermanas (Sevilla). Y ha hablado de vivir sin preocuparse por lo que va a pasar. Hay que disfrutar cada logro.

Pregunta. La obra estaba pensada para el formato de Teatro de Piel, con un formato más reducido y, al final, por la pandemia, se ha representado de forma convencional y ha habido que ampliar el público inicialmente previsto. ¿Cómo os habéis sentido?

José Troncoso. Pues yo ya puedo decir que me puedo morir tranquilo. Que sea lo más tarde posible. Pero lo que tenía que hacer, ya está hecho.

Alicia Rodríguez. Ha sido una experiencia brutal. Ese Falla tiene una energía especial, es un templo, es inigualable. También por Troncoso. Hemos venido a su casa y era un día especial.

P. Eso es volver a la casa de uno siendo profeta. ¿Se siente así?

R. No sé si lo soy. Me ha costado unos cuantos años llegar hasta el Falla. Al final, uno cuando escribe o cuando actúa, siempre uno lo hace pensando en sus padres, en su familia y para la gente que te ha visto crecer. Así que hacerlo aquí para ellos y con ellos no se puede comparar a ninguna otra cosa.

P. Ha coincidido en el tiempo que tiene varios trabajos en activo. Viene de estrenar "Lo bien que estábamos" en el Teatro Español y el 19 de noviembre en el Teatro de la Abadía se estrenará "En la cresta de la ola". ¿Cómo lleváis esta intensidad de trabajo?

J.T.. Como nos han tocado estos tiempos raros, estamos contentos de estar. Al menos, de estar en el intento. Sobre todo de no desfallecer. No estamos en la queja de a ver qué hacemos. Estamos activos y eso hace que todo esté bien, entre comillas, pero bien.

A.R.. Hay un desaliento general, pero, si se puede, no hay que parar la máquina. Hay que estar inasequible al desaliento.

P. ¿Y qué tienen de común estas obras?

J.T.. Me tienen a mí en común escribiendo. Y que los actores de todas estas funciones son gente con la que solo con ellos puedo hacer lo que hago. Gente que se tira a unas piscinas profundísimas sin saber si hay un dedo de agua en el final. Ese salto de fe es maravilloso. Y eso es lo que hace que el público vibre con ellos, con su locura y su grandeza. Son unos grandes.

P. Ahora se te empieza a reconocer como una figura importante en el teatro en España. ¿Sientes que ha llegado la hora de estar recogiendo lo sembrado todo este tiempo?

J.T.. Sí, pero siempre con el miedecito, con la conciencia de que esto es muy largo y de que hoy podemos estar aquí y mañana en ningún sitio. Yo lo que quiero es estar contento y seguir creando. Llegaré a cien, a cien mil o a nadie. Pero lo que quiero es estar aquí.

P. ¿Cómo fue vuestro camino desde Andalucía hasta Madrid?

A.R.. Cuando uno decide irse a Madrid, piensa que va a tener más posibilidades. Pero hay algo de la raíz que te llevas puesto. Haber estado fuera te permite estar abierta a todas las posibilidades. Estoy muy contenta en mis años en Madrid. He trabajado y conocido a gente muy valiosa. Y así he tenido mi tribu, mi familia madrileña, que es también necesario porque alimenta.

J.T.. Como gaditano, he tenido que responder mucho a lo de contar un chiste en los castings, pero nada importante. También tengo que decirte que los gaditanos vamos con nuestra sucursal. Enseguida nos buscamos. Con Alicia hemos compartido piso con las López Segovia, con Ana, con Alejandra. Hacemos nuestra Caleta allí. También es nuestro refugio creativo. Y tratamos de colaborar entre nosotros. Eso es una maravilla.

P. Y se están incorporando más como Víctor Gómez, también gaditano, que estrena este viernes El gran prix en La Escalera de Jacob.

J.T.. Claro, hay que hacerse fuerte, sin codazos, pero fuertes. No lo conozco personalmente, pero estoy deseando ver lo que ha hecho en La Escalera de Jacob. Va a estar todos los viernes en noviembre y diciembre.

P. Decías el otro día, José, que mientras haya una caja de cerveza a la que dar la vuelta para subirse a ella, siempre habrá teatro. Pero, tiene que ser complicado.

J.T.. Mucho, pero aquí estamos. Es inútil pensar a largo plazo. Hemos hecho la función en el Falla. Y eso es un logro. Y lo que hay es que ir sumando logros. Y no preocuparse. Cuando me preocupo, yo me pongo feísimo. Vamos a intentar estar bien y sumando logros.