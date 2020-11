Cervera: "El Atlético no se despista, será difícil sorprenderles"

El Cádiz quiere dar una nueva campanada lejos de su feudo. Los cadistas sueñan con poder dar una nueva sorpresa y del mismo modo que le ganaron al Madrid, sorprender a sus vecinos los colchoneros, pero el entrenador cadista tiene claro que este partido será más complicado. "Va a ser diferente a todo lo demás. Yo creo que el Atlético es una seria alternativa al título, lo considero así y lo he comentado con gente del fútbol. Es un equipo que no se despista, sabe a lo que juega. Me parece una realidad para el título de liga. No creo que vayamos a sorprender a un equipo como el Atleti, estoy seguro de que ellos saben cómo jugamos nosotros. Hay momentos del partido. No creo que vayamos a sorprenderles”.

El entrenador amarillo se mira en el banquillo del Atlético de Madrid desde hace muchas temporadas y reconocía este medio día que le "gustaría que mis equipos se parecieran mucho a los que he visto del Cholo Simeone. Defensivamente muy bueno y con buenos contraataques. Es verdad que, a veces, se atascan los partidos, pero también los gana. Me gustaría que se parecieran. Equipos parecidos en casi todos los partidos, difíciles de derrotar y con muy poco te ganan. Prefiero equipos así. Lo entrena Simeone durante mucho tiempo y tiene su sello”.

La idea de partido para el entrenador cadista está clara. "El encuentro se va a desarrollar con un Cádiz bien plantado en el campo, sabiendo cuáles son los sitios en los que el Atleti te puede hacer daño. Intentaremos buscar nuestra ocasión y el Atleti pues sabiendo lo que hace el Cádiz. Intentarán no cometer errores. Va a depender mucho de cómo va el resultado, a equipos como nosotros nos cambia mucho la idea del partido”.

Además del partido ante los colchoneros, Cervera también valoró la noticia de la semana, la lesión de Jose Mari. "Nos asustamos mucho porque pensamos que era una lesión como la de la otra vez. Es grave, pero no tanto. Le necesitamos en todos los aspectos. Esperemos que esté por aquí con nosotros, que ya lo hace, se recupere pronto y le perdamos lo menos posible. No podemos perderle tampoco en la capitanía del equipo junto Garrido y demás”.

Continuaba hablando del roteño y decía que "cuando pierdes un jugador sabes que tienes un problema. El tema de José Mari es un problema desde el primer día y lo será hasta que se recupere. Eso ya pasó, tenemos jugadores y no podemos pensar en él para hacer alineaciones. Tenemos jugadores como Garrido, Augusto, Yann, Álex, etc. Tenemos que ver cómo el equipo se siente mejor. Intentaremos acertar a la primera, y si no pues tendremos que ir buscando la manera de que el equipo esté bien. El problema es la lesión de José Mari, lo demás es un problema añadido del fútbol”.