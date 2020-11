Gobierno local y oposición buscan el consenso para usar los 17 millones de remanentes municipales

Todos los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento han comenzado a trabajar para tratar de alcanzar un consenso en el uso de los 17 millones de euros de los remanentes municipales.

El alcalde, Jose María Bellido, se ha mostrado satisfecho por el avance de las negociaciones y confía en tener presentado el plan en unos días. De momento, el equipo de gobierno ha presentado una idea basada en 4 ejes, aunque se muestran abiertos a una ampliación según los objetivos de cada grupo. 4 ejes que van desde las ayudas sociales a las familias, a las empresas, inversiones y el apoyo a las empresas públicas. "Trabajamos para alcanzar consensos. Lo que nos une es más importante que lo que nos separa. Queremos salvar esta situación de emergencia sanitaria, económica y social. Vamos a tratar de responder a todas las necesidades que hay en nuestra ciudad entre todos", comentó Bellido.



La teniente de alcalde, Isabel Albás, también ha incidido en que son muchas más las cosas que les unen a las que les separan y ha abogado por la altura de miras para trabajar juntos en favor de quienes más lo necesitan.

El principal grupo de la oposición, el PSOE, ha mostrado su predisposición a alcanzar un acuerdo pero pone una condición fundamental: Que haya agilidad en la ejecución del plan. Además, el grupo socialista ha propuesto un plan de empleo. "Es fundamental que haya agilidad en la gestión. Esa cámara lenta del equipo de gobierno en la gestión de la ciudad debe cambiar para que sea efectivo el uso de estos remanentes. No hay excusa. Igualmente, pedimos la puesta en marcha un plan de empleo, que será fundamental para tratar de paliar esta grave situación", aseguró la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

Izquierda Unida ha valorado la reunión y confía en que las prioridades vayan al ámbito social, las empresas públicas y el empleo. El portavoz, Pedro García, ve bien los cuatro ejes presentados por el equipo de gobierno, pero insiste en centrar el objetivo en las personas que peor lo están pasando. La propuesta de IU irá en ese sentido aunque les preocupa que la baja ejecución del presupuesto se refleje en falta de rapidez para aplicar las ayudas. "Tenemos un ayuntamiento colapsado y nos preocupa que vengan millones y este equipo de gobierno siga así", comentó García, mientras que Vox ve con buenos ojos la propuesta inicial aunque no comparten varias ayudas lineales. De momento seguirán estudiando sus alternativas, pero no se opondrán al plan que tienen en mente el equipo de gobierno. Eso sí, no hay seguridad en que todo esto se lleva a cabo en tiempo y forma. "Tienen la responsabilidad al ser el equipo de gobierno. No creo que haya problemas con las inversiones y vemos con buenos ojos los ejes propuestos aunque nosotros haríamos algo posiblemente diferente. Nos preocupa el bloqueo del ayuntamiento y la capacidad de gestión del equipo de gobierno", comentó la portavoz de Vox, Paula Badanelli.



Podemos ha insistido en la implantación de una renta municipal garantizada, que agilizaría los trámites y que centraría la mirada en las familias más vulnerables. La portavoz Cristina Pedrajas se ha mostrado favorable a apoyar el plan del gobierno, pero insiste en la necesidad de apostar por la creación de empleo y las inversiones. "Siempre nos dicen que no es el momento para la implantación de la Renta Municipal Garantizada, que nosotros vemos como algo muy positivo, porque evitaría muchos problemas y ayudaría a evitar el colapso en la conseción de ayudas", comentó Pedrajas.