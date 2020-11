La Diputación aporta más 1.200.000 euros al plan de ayuda del Concello para hosteleros y comerciantes

La Diputación de A Coruña aportará un millón 200.000 euros al plan de reactivación económica del Concello da Coruña, el PRESCO, destinado en su mayoría a ayudas a la hostelería y al comercio. El gobierno local señala que las demandas de los hosteleros están siendo atendidas, pero que no eliminarán la totalidad de los impuestos, tal y como pide el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Sí están eximidos del pago de la tasa de terrazas todos los locales de hostelería durante este 2020. El gobierno local llevará a pleno que la medida se extienda durante todo 2021. Además aquellos hosteleros que hayan cerrado su local por completo durante el pasado estado de alarma podrán pedir la exención del recibo de basura o su devolución durante tres meses, ayuda que se podrá extender en la situación actual en caso de que no lleven a cabo ninguna actividad comercial. Jose Manuel Lage, concejal de Hacienda, recuerda la exención de las terrazas en la ciudad: "O Concello da Coruña aplicou unha exención na tasa de todas as terrazas municipales, e tamén hai una proposta, que esperamos secunden todos os grupos políticos, para facer unha exención das terrazas de todos os establecementos da cidade tamen no 2021".

También se están dando ayudas al pago de alquileres de los locales, ya que la gran mayoría de los empresarios no son propietarios. Cada afectado puede llegar a percibir hasta 12.000 euros. El PRESCO cuenta con más de 3.800 solicitudes de autónomos que serán atendidas, según el gobierno local. El grupo municipal del PP reclama que el cobro de ayudas llegue cuanto antes. Se han reunido con el presidente de los hosteleros coruñeses, Héctor Cañete. La Marea Atlántica denuncia que el Concello está cobrando la tasa de recogida de basura íntegra, a pesar del cierre forzoso entre el 15 de marzo y el 15 de junio. La Marea registrará una pregunta en el Concello para conocer cuántos establecimientos se encuentran en esta situación y para reclamar la inmediata devolución de las tasas cobradas en este período.