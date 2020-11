La Compañía de Tranvías advierte de que si se mantiene la misma movilidad habrá usuarios que se queden fuera

A partir de las doce de esta medianoche las restricciones empezarán a afectar a los buses urbanos e interurbanos de A Coruña. Sólo podrán ir ocupados los asientos al cincuenta por ciento y los viajeros de pie sólo podrán ocupar el 75 por ciento del espacio. El cien por cien de la flota ya estaba en la calle.

El gerente de la compañía de tranvías, Ignacio Prada, advierte de que el problema de hora punta sigue existiendo. Señala que si se mantiene la misma movilidad en universidades y escuelashabrá usuarios que se queden fuera: "Donde ya se estaba reforzando tratar de reforzar un poco más al 110, pero yo no puedo garantizar, teniendo en cuenta que se está planteando una ocupación de la mitad de lo que ya se estaba restringiendo, que se pueda llevar a todo el mundo, no es posible, pero no es solamente aquí es un probeladde toda Galicia".

Ahora mismo, asegura, los buses ya iban a la mitad. Advierte de que se pueden producir aglomeraciones en las propias paradas. Los convivientes sí podrán ir en asientos contiguos. Ha comunicado los problemas que se van a producir a la Xunta de Galicia.

Aseos públicos para los trabajadores de servicios esenciales

El Concello instalará a partir de hoy aseos en diferentes puntos de la ciudad para uso exclusivo de los trabajadores de los servicios esenciales. La decisión se toma al estar de nuevo en estado de alarma, lo que permite a la administración contratar de urgencia el servicio. Su ubicación estará ubicada en la web de la Concejalía de Medio Ambiente. Uno de las plantillas que había demandado urinarios móviles era la de la Compañía de Tranvías, ante el cierre de la hostelería.