Fernando Gómez: "No es normal que continúe la competición"

Tras las quejas de Alex Expósito, entrenador del H. Sant Joan Despí que el domingo visitará al Elda Prestigio en el partido del Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino, en las que lamentaba que su equipo no pueda utilizar un vestuario del pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” después de jugar el encuentro y con siete horas de viaje de vuelta por delante, el edil de Deportes de Elda, Fernando Gómez, refiriéndose a la publicación del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en lo que se refiere a las restricciones en el ámbito deportivo y amparándose en el Bando Municipal firmado por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, el pasado 30 de octubre, ha manifestado en el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER que “no entiendo por qué hace viajar de Cataluña a Elda, la organización de la competición que en este caso es la federación de balonmano, a un equipo sabiendo que no va a poder utilizar los vestuarios porque esa decisión está tomada desde que el viernes 30 de octubre, el alcalde firmara un bando en el que se especificaba claramente esa decisión” añadiendo que “son medidas sanitarias que debemos tomar, se está jugando la competición y eso ya es un éxito, pero creo que es la federación la que organiza la competición, el Ayuntamiento y la Generalitat ceden sus instalaciones públicas gratuitamente, y la que tiene mucho que decir aquí, y si no se pueden celebrar las competiciones con garantías, debería ser la propia federación la que debe decir que un equipo no puede ir desde Cataluña hasta Elda para jugar un partido y volverse sin duchar”. Fernando Gómez no se explica “cómo se puede meter un equipo, con sus delegados y un chofer en un autobús y tirarse siete horas encerrados sin saber si alguien puede ser positivo o no” añadiendo que “creo que las federaciones se están quedando atrás en todo esto y deben tomar medidas ya, porque yo, como Ayuntamiento, no tengo potestad para cancelar una competición, mi obligación es intentar que se juegue y que se practique deporte, porque ahora lo primordial es la salud y si no se puede competir, no se competirá”.

El concejal de Deportes de Elda está convencido de que se tiene que practicar deporte, “pero, en estos momentos, creo que es un error que la competición se siga celebrando”.

Incidiendo sobre la prohibición de usar los vestuarios, Fernando Gómez incide en que “es una decisión del Ayuntamiento, porque en los lugares cerrados es donde más peligro de contagio hay”.

De momento, la prohibición de uso de los vestuarios y salas comunes de las instalaciones deportivas municipales se extiende hasta el próximo día 14, aunque es muy posible que se prolongue en el tiempo mientras que la prohibición de existencia de público en las gradas, va hasta el 9 de diciembre.