El Compos no quiere esperar más

La SD Compostela buscará este sábado sumar la primera victoria de la temporada, y no quiere esperar más, no quiere prolongar la sequía goleadora ni que su progresión se alargue sin el premio del triunfo que hasta ahora no ha podido lograr. De nuevo en el Vero Boquete y tras los dos empates logrados ante Dépor y Coruxo, el equipo blanquiazul intentará comenzar a sumar de tres, aunque para ello tendrá que superar a todo un histórico de la categoría, el CD Guijuelo. Con todo, Yago Iglesias confía en las sensaciones de los suyos para que por fin llegue el ansiado triunfo.

Si el equipo santiagués no ha logrado hasta la fecha marcar ningún gol, encima esta semana se ha quedado sin su nueve por la rotura de fibras de Oscar Primo, que estará tres semanas fuera del equipo. En la rueda de prensa previa a la jornada, el técnico Yago Iglesias comentó al respecto de esta circunstancia que "cuando tu hombre referencia se lesiona es un fastidio, porque pierdes capacidad para conseguir el gol. Primo no es sólo lo que marca, sino todo lo que genera, pero creo que tenemos variantes, lo hemos demostrado en años anteriores. Así como este año se vio a gente jugando fuera de su posición habitual, seguro que este fin de semana habrá variantes. Además, a veces, cuando tienes a la gente adecuada no eres capaz de marcar el gol y cuando no están, los goles caen solos, a ver si es así. Basta que falte el delantero para que empecemos a marcar goles, yo lo firmaba ahora mismo".

Sobre la circunstancia de no haber acertado todavía a marcar en las tres jornadas que ya quedan atrás, el técnico santiagués señaló que "competir en esta categoría cada fin de semana es un reto ilusionante, es lo que nos mueve día tras día a trabajar. En este caso, el reto que tenemos por delante es el de conseguir los primeros tres puntos y para eso hay que marcar. No es algo que nos obsesione, ni mucho menos, sabemos que las sensaciones que deja el equipo es la mejor guía para saber si vamos en la buena línea, y creemos que en los dos últimos encuentros se vio a un Compostela reconocible, con la impronta de los años anteriores, lo cual es muy difícil en la categoría. Tarde o temprano llegará ese acierto".

Sobre el rival, apuntó Yago que "hablar del Guijuelo es hacerlo de la Segunda B. Este año, si los hermanos Montes consiguen dejar su impronta en el equipo, creo que lo harán muy bien. Viéndolos hasta ahora y su plantilla, me parece uno de los equipos con más peso para acabar en la parte alta de la clasificación. Han hecho una plantilla muy competitiva y vertical, desde mi punto de vista. Asimismo, el fichaje de los hermanos Montes les va a dar un plus y, por lo que vimos en estos partidos, no tienen esa filosofía tan marcada como en equipos anteriores de mucho toque de balón, sino que son mucho más incisivos. Y luego tienen gente muy desequilibrante de medio campo hacia adelante, además de la veteranía y del saber competir en la categoría", sentenció el entrenador del equipo blanquiazul.