Los sanitarios de Granada admiten no poder dispensar ya la mejor atención a los ingresados por covid

La incidencia de la pandemia vuelve a subir en Granada este viernes con 1.125 nuevos positivos y 52 nuevos ingresos. Un aumento en el número de altas y un incremento notable de los fallecidos en los últimos cuatro días explica por qué el aumento de la presión hospitalaria se ha relajado. A día de hoy hay en los hospitales de Granada 805 pacientes. Son solo cuatro más que el jueves, a pesar de la llegada de 52 pacientes en las últimas 24 horas.

El único dato que arroja esperanza es una ligera bajada en el ritmo de nuevos positivos en la gráfica de los últimos 10 días. Pero todo tiene su letra pequeña: la curva de nuevos ingresos diarios no baja: 52 en las últimas horas. Los ingresos siguen subiendo pero la presión hospitalaria no sube en la misma proporción. Esa ligera tendencia a la mejoría se debe a una navaja de doble filo: más altas pero también más muertos.

Si la tendencia de disminución de contagios se consolidara, podríamos estar cerca del pico máximo de hospitalización, pero aún faltan bastantes jornadas para comprobarlo. Tres o cuatro días más darán la pista de esa tendencia. Por el momento, la curva ascendente de la presión hospitalaria se ha aplacado pero a costa de los fallecimientos: 11 en el último día; 87 en la última semana.

Imposible prestar la mejor asistencia

El colapso hospitalario de Granada imposibilita ya una correcta asistencia sanitaria a muchos de los 'pacientes covid' que presentan cuadros de gravedad. Numerosos profesionales sanitarios de Granada reconocen a la SER que en otras circunstancias de presión asistencial, la atención sería mejor y más completa. El sistema de atención es insuficiente e incapaz de atender todas las necesidades.

Lo ha corroborado en estos micrófonos el presidente del Sindicato Médico de Granada, Paco Cantalejo, quien ha asegurado en 'Hoy por Hoy' que los sanitarios tienen que tomar decisiones priorizando asistencias y tratamientos.

Desde hace unos días, como informamos en la SER, se están registrando en ambos hospitales de Granada listas de espera para las UCI. Así lo han confirmado a esta Redacción facultativos de ambos centros. Además, decenas de pacientes tienen que esperar en una antesala de las Urgencias a recibir atención. En ese espacio están solo con un gotero aguardando el resultado de la PCR. Es la única atención médica que reciben en esa antesala. Allí aguardan a ser tratados o ingresados.

Los hospitales de Granada están colapsados. Los medios materiales no dan para más. Los humanos, aún menos. Los sanitarios lo están dando todo pero admiten con impotencia que están desbordados y no pueden ni hacer más ni llegar a todo. Los propios centros están poniendo todo de su parte para una mejor reorganización de medios pero la situación ha llegado al límite y no da para más. En Granada, numerosos enfermos están pasando su enfermedad con una atención que, en otras circunstancias, podría ser mayor o mejor.

El sistema está totalmente desbordado. Paco Cantalejo asegura que la falta de preparación para la segunda ola nos ha llevado a esta situación límite. Este representante de la profesión médica echa en falta una preparación nacional ante la segunda ola. Específicamente en Granada, echa en falta más previsión teniendo en cuenta lo ocurrido en marzo y abril, con una incidencia de la pandemia superior al resto de provincias andaluzas. Pero hemos llegado a esta situación, dice, por no aprovechar el verano para prepararnos para estos escenarios y por un déficit sanitario que viene de mucho más atrás en esta provincia.

Movilidad de personal

El hospital Virgen de las Nieves ha ordenado a los médicos de las Urgencias de todos sus hospitales reforzar el servicio en el hospital general, ante la presión creciente de 'pacientes covid'.

Médicos del Hospital Neurotraumatológico han comenzado este viernes a prestar servicio en las Urgencias principales del conocido como 'Ruiz de Alda'. Médicos de otras especialidades están reforzando, como venimos informando desde hace dos semanas, la atención a los 'enfermos covid'.

Una instrucción de la dirección deja claro que el establecimiento de estos turnos de guardia extraordinarios y turnos de apoyo tienen prioridad sobre los servicios de origen. En el nuevo documento, firmado este jueves por la gerente María Ángeles García, se solicita la colaboración de todo el personal y la comprensión ante las nuevas medidas. Los criterios para asignar la movilidad de los profesionales serán, en primer lugar, la voluntariedad; y, después, la obligación por orden inverso a la edad del médico.

Tendencia de la curva

Esta es la situación. La tasa de incidencia de la pandemia en la provincia está en 1.164. En la capital, en 1.357. En los últimos días estas tasas, ambas, han bajado ligeramente. Tendremos que esperar para ver si esto se debe al parón de PCR durante el puente festivo de Los Santos o a un descenso real de la incidencia. Aún es pronto para saberlo. Quizás a mitad de la próxima semana se pueda hacer un análisis más certero de la tendencia de la pandemia en Granada.