Cada día me encuentro con más faltas de respeto y de educación en nuestra sociedad.

Me molesta aquellas personas que se ríen de lo que libremente vota cada ciudadano. Quienes lo hacen se convierten en dictadores, que se creen dueños y señores de nuestra nación o del mundo. Hay muchos Trump de derechas, izquierdas, nacionalistas, ultras... que no saben perder y que apelan al insulto porque no tienen otro argumento para defender sus ideales.

Me enfada que muchas veces la población actuemos desde los prejuicios o etiquetas que nos marcamos: "Todos los curas son unos pederastas, los políticos unos ladrones, los inmigrantes nos quitan el pan, los médicos de atención primaria, ni se les espera, ni se les ve"... son algunas expresiones que están en las conversaciones cotidianas. Tenemos la manía de enjuiciar al colectivo, muchas veces de forma errónea y no a la persona, como tal. Cada sujeto es único, con su vida, forma de ser y de hacer. Me parece una falta de educación y de respeto lo que uno tiene que leer en las redes sociales, por parte de personas que hablan de libertad, de tolerancia o igualdad....

Me parece una falta de respeto y educación los marranos que no recogen las cacas de sus perros. Cuando paseo por el río Carrión uno tiene que ir sorteando los regalos que nos dejan estos sujetos. También todos aquellos ciudadanos que tiran la basura al suelo esperando que el trabajador de Urbaser lo recoja. Es verdad que nuestra cuidad debería estar más limpia, sobre todo en algunas zonas, pero hay algunas personas que ensucian por dónde pasan.

Otra falta de educción son algunos jóvenes que todos estos días siguen haciendo botellón, sin respetar las medidas de distanciamiento. No sólo porque llenen nuestros parques de suciedad, sino sobre todo porque ponen en peligro la salud de sus mayores. Estos días circula un vídeo por las redes sociales que deberían ver alguno de nuestros adolescentes. Valoro y mucho, a la mayoría de los jóvenes que han sido y son un ejemplo en esta época. Los que no lo sois, pensad que no sois los sueños de este mundo. Un paseo por el hospital os haría cambiar de opinión.

Gritar para hablar, entrometerse en vidas ajenas, interrumpir conversaciones, reírse de los demás, humillar, no respetar el mobiliario, no dar las gracias o incluso estar más pendientes de los móviles que de las personas que se tienen en frente... son muchas de las faltas de respeto y de educación con los que nos encontramos en nuestro día a día.

Todos cometemos alguna vez faltas de respeto y de educación hacía los demás, consciente o inconscientemente. Si cada uno intentáramos cuidar todo el mobiliario público, no tirar basura, no insultar, no creernos portadores de la verdad, cuidarnos y cuidar a los demás en esta época, escuchar y no gritar, ponernos en el lugar del otro, evitar los prejuicios y las etiquetas que nos marcan algunos, evitar toda descalificación en las redes sociales... nos haríamos la vida mejor. Una buena educación es la mejor medicina para lograr una mejor convivencia entre todos y todas.

Podía llenar muchos comentarios sobre estas faltas de respeto que vivimos en el día a día. Pero me que quedo también con la gente buena, educada, agradable que nos hace la vida mucho mejor a los demás.