Daniel López Acuña: "La postura del Ministerio de Sanidad sobre el confinamiento domiciliario es un error"

Daniel López Acuña considera un "error" la postura del Ministerio de Sanidad sobre los confinamientos domiciliarios porque "no hay tiempo para esperar dos o ttres semanas". Acuña ha ido más allá en su análisis y ha calificado como "lamentable que el Consejo Interterritorial no hubiera tratado este asunto. Hay varias comunidades autónomas que lo han planteado, ente ellas, Asturias. El pleno del consejo y el ministerio ha cogido la ruta de esperar para ver si las medidas que se están tomando surten el efecto deseado. Sin embargo, ante la presión asistencial muy muy concretada en autonomías como Asturias tenemos una situación en la que no debemos esperar. Tenemos que intervenir rápidamente y espero que en algún momento esto se revise", ha apuntado.

Durante su análisis semanal en La Ventana de Asturias cree que esta postura puede pasar factura a la comunidad. "El Principado ha hecho muy bien en establecer algunas restricciones adicionales y llamar al autoconfinamiento en ausencia de un paraguas jurídico. Debemos poner de nuestra parte y reducir interacciones gregarias y con eso detener la evolución de la transmisión, la enfermedad y la presión asistencial".

Asturias va a estudiar la posibilidad de reabrir el pequeño comercio, algo que para el ex director de la OMS "dependerá de la conducta. Tenemos que alentar la noción de que hay que hacer lo esencial: solo desplazarnos y slair para lo fundamental y esencial. Liberalizar las restricciones del comercio como en la fase uno no es muy diferente a lo que ocurre en el confinamiento domiciliario".

Acuña forma parte desde este viernes del comité de expertos que asesoran al Gobierno asturiano, aunque ya lleva un tiempo haciéndolo de manera extraoficial. Para el epidemiólogo "hay receptividad al punto de vista de científicos independientes, voluntad de escuchar y actuar con base en las consideraciones epidemiológicas y una voluntad del Gobierno del Principado de adelantarse a los hechos, ser contudnente en las medidas y eso permite tener una delibreación creativa". López Acuña ha recordado que "las fórmulas mágicas no existen y el tema fundamental está en que las recomendaciones y restricciones deben acompañarse de los paraguas jurídicos necesarios. Para eso habrá que revisar el estado de alarma y añadir restricciones a la movilidad y a los deplazamientos de las personas con el objetivo de poder viabilizar el confinamiento domiciliario", ha concluido.