El Río Duero Soria busca romper en Alicante su racha de derrotas

Después de comenzar el campeonato con dos brillantes victorias, las cuatro derrotas consecutivas que acumula el Río Duero Soria han hecho daño en el orgullo de los jugadores celestes. Un orgullo que quieren sacara a relucir en un encuentro en el que persiguen su versión ganadora en tierras alicantinas, con enfrentamiento ante Voleibol Almoradí este sábado, a las 17.30 horas, en el pabellón Mayte Andreu.

El partido se ha enmarcado en un círculo rojo en el vestuario soriano. Sevillano no pudo ser más claro en su última comparecencia de prensa, el partido es importante para los intereses celestes y sus jugadores deben ofrecer sus mejores prestaciones para tener opciones ante un equipo que está poniendo en dificultades a sus rivales, si bien es cierto que los resultados, al igual que a los celestes, no les acaban de dar alegrías en el casillero de puntos. El técnico de Río Duero no tuvo problema en elevar la exigencia a sus jugadores, ya que es tiene confianza en sus capacidades y nivel de juego. En realidad, el equipo de Sevillano ha mostrado en las cuatro jornadas una versión aguerrida y competitiva, pero sin alcanzar la inspiración y lucidez de las dos primeras semanas de competición, especialmente en ataque. Y en esa faceta es donde el técnico de Rioseco demanda “agresividad” en la red, una agresividad que debe aportar el orgullo herido y el hambre de victoria.

Tras seis encuentros disputados, Voleibol Almoradí recibe al conjunto de Soria ocupando la penúltima plaza de la categoría con tres puntos, mientras que los celestes son octavos con seis. Ambas escuadras llegan después de perder ante equipos que pelean por el título, como es CV Teruel en el caso de los alicantinos (3-0) y Unicaja Costa de Almería en el caso de los sorianos (3-0). Hay que tener en cuenta que Almoradí también se ha medido ya al cuadro almeriense (1-3), así como ha Melilla y Boiro, ganando 1-3 al Barcelona en la ciudad Condal, es decir, que ha tenido un calendario muy similar hasta el momento al equipo de Sevillano, por lo que también planteará el duelo como una oportunidad para volver a escalar posiciones. El choque, como todos los de esta Superliga masculina, se antoja un de tú a tú no apto para cardiacos.

Manuel Sevillano no podrá afrontar el duelo con el central Alberto Salas por compromisos laborales, pero sí tendrá disponible al resto de la plantilla. Un plantel que ha trabajado concentrado esta semana consciente de la relevancia del choque y de la dureza que presenta la competición, tal y como se teorizaba antes del inicio de la misma y que, con tan solo unas semanas, ya ha quedado patente sobre la práctica.

Al otro lado de la red, Soria se encontrará a un Almoradí muy combativo y que ha tenido varias dudas por lesiones en jornadas precedentes. El equipo alicantino está dirigido por los colocadores José Soteldo y Francisco Ferrández; el primero, venezolano que llega procedente de Textil Santanderina; y el segundo, un hombre con larga trayectoria en la casa. Por el centro está el holandés Rober Assen, el experimentado José Vicente Cabrera junto con Juan Serna y Jordán Illescas. Los receptores son el francés Gabriel Jaunet, los jóvenes Gonzalo Meseguer y Mario Hernández, junto al veterano Pedro Miralles, toda una institución en el voleibol nacional. Los opuestos, encargados de llevar el peso anotador, son el dominicano García Toribio, Pablo Lorenzo y el venezolano Eder Poletto. Cierran la plantilla los líberos, con Castaño como piedra angular, junto a Jaime Roca e Ignacio García.