Hoy os traigo, la que fue mi cantante preferida en 2019. Tanto lo fue, que había días que escuchaba entre cuatro o cinco veces las pocas canciones que en esos momentos había lanzado. Para mí, la música tiene algo de obsesivo, y cuando descubro artistas que me atrapan, le doy una y otra vez al botón de reproducción, sin consuelo para mi novio, que las tiene que escuchar cuando estamos en casa.

Descubrí a Celeste gracias a una amiga, que la vio en 2019 abriendo un concierto de otro de los artistas ingleses que me obsesionan, Michael Kiwanuka. Su 2020 parecía prometedor. Pero esta pandemia que viene, se va, y vuelve a venir, nos ha jodido la vida a todos, y a ella la ha puesto en pause, en un año que se le prometía cargado de conciertos alrededor del mundo. En septiembre iba a publicar su álbum debut. En estos días debería haber estado en una gira por salas de concierto y festivales de Europa. Ese era el plan, pero los planes no valen para nada en este 2020. El año de los aplazamientos y cancelaciones.

Celeste tiene una voz conmovedora y versátil. Juega en el terreno del neo soul y del R&B, con toques de jazz y pop. Tiene una voz ronca que nos hace recordar a Nina Simone, Ella Fitzgerald y Amy Winehouse.

La que es ya la nueva voz del soul en Gran Bretaña ganó en diciembre de 2019 el Brit Award en la categoría 'Rising Star'. En enero de este año encabezó la lista BBC Sound. No todos los premios y las encuestas musicales son prestigiosos y significativos, pero estos dos sí lo son. Rara vez se equivocan. Los ganadores siguen los pasos de anteriores galardonados: Adele, Ellie Goulding, Michael Kiwanuka, Sam Smith o Years & Years. Ahí es nada. Periódicos como The Guardian y The Independent o revistas como Vogue y GQ también lo sabían con certeza: después de dos EP y un puñado de singles, 2020 iba a ser el año de Celeste.

Nació en Los Ángeles, de madre inglesa y padre jamaicano. Al separarse estos, cuando apenas era una niña, volvió a Inglaterra con la madre. En Brighton ha pasado la mayor parte de su vida. Se inició en la danza, pero se decantó por la música, afortunamendemente para nosotros. En su primera canción ‘Sirens’, año 2010, cantó la muerte de su padre por cáncer de pulmón. Ella tenía 16 años. Lo subió a Youtube, y a partir de ahí, sus temas comenzaron a tener cierto éxito en la red social, hasta que una gran discográfica y Michael Kiwanuka se cruzaron en su camino.

Yo os traigo hoy su última canción ‘Hear my voice’, que publicó justo hace un mes, y que forma parte de la banda sonora de ‘El juicio de los 7 de Chicago’, película que podemos ver en Netflix y que está dirigida por Aaron Sorkin. Una buena película, como lo es este tema de Celeste, de la que espero que pronto tenga su gran año.

