El Deportivo Córdoba vuelve a la competición para recibir al Cádiz FSF

El Deportivo Córdoba regresa a la competición este sábado a partir de las 19:15 para enfrentarse al Cádiz FSF, después de un asueto obligado de dos semanas por los cuatro casos positivos por coronavirus detectados en la primera plantilla, lo que forzó el aplazamiento de los encuentros correspondientes a la segunda y tercera jornada en las que el cuadro cajista se debía haber visto las caras con Atlético Torcal y Almaraz, respectivamente.

Para el entrenador deportivista, Juanma Cubero, "en principio, lo que más nos preocupa al cuerpo técnico es, no sólo recuperar la dinámica de entrenamientos del equipo, que estaba siendo buena, sino también el tema psicológico, que creemos que puede ser un poco el hándicap de estas dos semanas. Es verdad que las jugadoras han seguido entrenado, han realizado sesiones individuales desde casa, pero cabe decir que no es lo mismo que el trato en pista, con balón, todas juntas... y bueno, es un poco lo que trataremos de recuperar en estas pocas sesiones para llegar bien para el encuentro del sábado frente al Cádiz".

El técnico califal considera que "este tipo de descanso, por las circunstancias, creo que no es positivo. Al final el deportista quiere entrenar y quiere competir, y no son parones que nos puedan venir bien como cuando se trata de un final de primera vuelta o de una Navidad, donde los diez o quince días de descanso están programados, mientras que ahora nos dejan con la miel en los labios de no haber podido competir en estas dos semanas con el equipo estando tan fuerte... Así que procuraremos volver a esa dinámica, que quizá nos cueste un poco más, pero esperemos que podamos reaccionar bien a este descanso obligado".

Con miras al choque del sábado frente al Cádiz, que precisamente fue el primer rival del Cajasur Deportivo Córdoba en este inicio de campaña en la Copa de Andalucía, Cubero reconoce que lo ve "con bastante preocupación, sobre todo por la incertidumbre de ver cuál es la reacción del grupo tras estas dos semanas. Nos medimos a un rival además que, si nos fijamos sólo en lo sucedido en la Copa, no sirve como referencia para nada, ya que ellas llegaban también con pocas semanas de entrenamiento, y ahora sin embargo sí han podido mejorar el tono físico y ponerse a tope, e incluso ahí están, líderes con dos victorias, lo que las hace mucho más peligrosas. Así que, espero un partido muy difícil, y si no rendimos al 120% nos podemos llevar un susto. Sabemos que el Cádiz es un histórico y confiamos en que se vea un buen partido".

Será, esta vez sí, el regreso del equipo cajista a Vista Alegre ocho meses después, aunque en este caso con las gradas vacías, una situación a la que el preparador cajista cree que "es a lo que nos tenemos que acostumbrar en estas fechas, el jugar en pabellones con poco público o a puerta cerrada. Me consta que el club está haciendo todo lo posible para poder acercar los partidos a nuestros seguidores a través de internet, pero sabiendo que son circunstancias peculiares a las que nos tenemos que acostumbrar. En nuestro caso, nuestro pabellón es más grande y, por tanto, más frío, pero aún así, tenemos que aprovechar que tenemos acceso a las instalaciones durante toda la semana y la oportunidad que se nos da para entrenar en este escenario tenemos que aprovecharla. Espero que después de tantos meses volvamos con una buena dinámica, recuperemos el tono y podamos sacar los tres puntos".