La importancia de mantener el contacto directo con las artes para la educación en tiempos de pandemia

Esta tarde en el Fórum metropolitano de A Coruña, la compañía Pedras de papel representa 'Lázaro de Tormes', una adaptación del Lazarillo al teatro de máscaras.

El Lazarillo de Tormes, un clásico de la literatura que llegó a muchas de nuestras vidas gracias al colegio, dejando tras de sí muchas enseñanzas y la aparición de un subgénero literario, la picaresca. Sobre ella hablamos en el A Vivir gracias a una revisión de la obra llevada al teatro de máscaras que este sábado a las 18.30 llega al Fórum metropolitano de A Coruña.

Su creador, Juan Rodríguez Santiago, explica el objetivo y la intención de esta adaptación: “intentamos coller o esencial do texto, seleccionando tres amos, o cego, o crego e o escudeiro, e a verdade e que é ideal para traballar cos nenos”.

La importancia de educar para la sensibilidad a través de las artes tiempos de pandemia

Rodríguez agradece al Concello de A Coruña que no haya dejado de lado las funciones escolares, advierte que es uno de los pocos en Galicia que a conservado estas actividades que considera esenciales para educar la sensibilidad de los más pequeños: “É una mágoa que esteamos deixando que neste ano os rapaces non teñan prácticamente saídas de contacto coas artes, agradecemos ó concello que as siga facendo, é importante que nesta pandemia non perdan na súa educación ese contacto directo co teatro, cos museos, é importante que no non só teñan contacto coas pantallas”.

Juan Rodríguez recuerda que la picaresca “está moi de actualidade, parece que nunca nos deixa, é totalmente contemporánea e ás escenas míticas do Lázaro se recoñecen perfectamente hoxe en día”.

Invita a los padres a acudir a ver la obra y a reflexionar sobre ella al salir, a preguntarles a los más pequeños qué han entendido e introducirlos así en la lectura del clásico.

Los pícaros de la pequeña y la gran pantalla

Desde la clínica de la radio y la televisión, Paula Alonso cita algunos de los muchos personajes pícaros del cine y las series.

En cuanto al séptimo arte, Alonso hace una mención especial al hombre al que interpreta Leonardo Dicaprio en ‘Atrápame si puedes’, Frank Abagnale, un joven que antes de los 22 años se hizo pasar por piloto de avión, doctor, agente de oficina de prisiones, ect, y que fue denunciado por muchas de esas identidades falsas.

Sobre familias que ocupan la identidad de otras, recomienda ver la oscarizada ‘Parásitos’; no desvela más, pero destaca la calidad de Bong Joon- ho, su director, y del cine asiático y coreano en particular.

Suma un título más, ‘Intocable’, que narra la historia de un chico que va a una casa a cuidar de un hombre tetrapléjico y acaban siendo grandes amigos, pese que al principio, la relación le da a este enfermo muchos quebraderos de cabeza.

En cuanto a series, ‘Better call Saul’, o cómo un gran pícaro de 'Breaking bad' da para un crossover.

Por último, Alonso, hace mención al narcotráfico en Galicia y a personajes reales recogidos en ‘Fariña’ de Nacho Carretero, Laureano Oubiña y Sito Miñanco; ya que “presentarse en un juicio en zocas intentando hacer creer que era un absoluto ‘paleto’ y no se enteraba de nada o hacer a un cura cambiar la procesión del Carmen para traer un cargamento de ‘fariña’” le parecen motivos suficientes para ser incluidos en la gran lista de pícaros de la historia.

Y ya que nos adentramos en la literatura, no puede resistirse a mencionar 'La conjura de los necios'. Su protagonista, Ignatius Reilly, "es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que, no tiene corazón ni cabeza" y es, para ella “un personaje con el que te ríes mientras te cae muy mal”. Además añade la historia de Jonh Kennedy Tool, que escribió el libro a finales de los 60, durante 9 años nadie prestó atención a la obra y el autor se suicidó, y al morir, su madre intentó aó tras año conseguir que se publicara. Tras conseguirlo en 1980, llegarán los premios y la consumación del escritor.

Aunque para sugerencias literarias, hemos invitado al programa a Javier Pintor, que ahonda en el subgénero de la picaresca y reconoce no ha dejado de dar títulos a nuestras bibliotecas. Pintor recuerda su presencia en clásicos como 'Oliver Twist' y 'Huckleberry Finn' o, más recientemente, en muchos de los personajes de Eduardo Mendoza, en especial en ‘La ciudad de los prodigios’, obra en la que se ve perfectamente ese intento de escapar de la miseria del Lazarillo, en la piel de Onofre Bouvilla. Además, recuerda también que 'la Celestina', las criadas de los grandes clásicos, o las brujas, también son pícaras de la literatura.

La picaresca en el mundo digital

Nuestro especialista en tecnología, Marcus Fernandez, creador y desarrollador de Codigocero Cuando, subraya que cuando hablamos de servicios digitales, existen los planes individuales y los familiares, y ahí entra la picaresca para él, ya que consideramos que nuestros amigos son familiares y así hacemos que salga más barato contratar el servicio. También alude a días como el Black Friday, el Amazon day o el 11.11 en Aliexpress, en los que, si somos pícaros, podemos llevarnos algo que nos interese, a menos precio.

Marcus avisa de que este año no va a haber ofertas de las buenas porque no hay grandes problemas de stock, el revés, hubo problemas para fabricar y por tanto algo habrá pero no demasiado. Para este tipo fechas señaladas por las grandes marcas, recomienda tener ya una lista de deseos que nos ayuden a no dejarnos llevar por la compra compulsiva. Recuerda aún así que ahora las tiendas permiten devolver en enero, por tanto tendremos más tiempo para pensarnos si hemos sido o no lo suficiente pícaros.