Otro penalti condena a Osasuna en Sevilla

Osasuna suma una visita más al Pizjúan, sin ganar ya desde 2006 y sin puntuar desde hace más de una década, prolongando su gafe en el campo del Sevilla. Un campo de esos malditos para los rojillos que veían como se les escapaba las opciones de sumar al perdonar las ocasiones claras de las que dispuso y concediendo por segunda jornada consecutiva un inocente penalti que le condenó. La acción de Moncayola sobre Ocampos permitió al argentino marcar al segundo intento el gol de la victoria para el Sevilla.

Los de Jagoba Arrasate salieron bien plantados al Pizjuán llegando con peligro al área rival. El primer aviso del debutante como titular Budimir con un gran desmarque a un gran pase de Unai García pero con un remate inocente a las manos de Bono. La lesión muscular de Lucas Torró al cuarto de hora trastocó los planes del técnico obligando a un cambio tan pronto. Pese al contratiempo Osasuna siguió llegando con peligro al área sevillista. La más clara un gran centro de Jony que cabeceó fuera por muy poco Budimir en la mejor ocasión del partido.

El juego en largo buscando la cabeza de Enric Gallego y Budimir permitió a Osasuna llegar arriba. La conexión entre los delanteros centros le dejó a Jony un balón en la frontal que envió por encima del larguero el asturiano. Al descanso se llegaba con empate a 0 y con la sensación de que Osasuna tenía el partido controlado y que todo un equipo Champions no le había creado ni una sola ocasión de gol.

Un penalti, inocente, nada más comenzar la segunda parte de Moncayola sobre Ocampos allanó el triunfo sevillista. Sergio Herrera consiguió detener la pena máxima pero se adelantó en su ansia de pararlo con lo que el VAR lo ordenó repetir y al segundo intento el argentino consiguió mandar al fondo de la red el único remate entre los 3 palos del Sevilla.

Apuró los 5 cambios Jagoba buscando la igualada incluso modificando el sistema pasando a 3 centrales y 2 carrileros con la entrada de Nacho Vidal junto a Iñigo Pérez y Adrián antes lo hizo Torres pero sin apenas generar ocasiones. Las únicas opciones volvieron a tener un protagonista, la cabeza de Ante Budimir. El croata remató fuera al lateral de la red un centro pasado desde la izquierda y otra, con el tiempo cumplido, la salvó un defensa del Sevilla cuando su testarazo buscaba portería.

Al final derrota en Sevilla, la segunda consecutiva, más por errores propios que por virtudes del rival. Toca mejorar en las 2 áreas. No se puede conceder ese tipo de penaltis en la propia y en la rival hay que aprovechar alguna de las claras ocasiones que se está generando. El fútbol que practica Osasuna no será brillante ni vistoso pero ante dos equipos Champions como Atlético y Sevilla se ha competido y solo la falta de acierto en las áreas le ha privado de sumar. Ahora toca parón por selecciones y la liga no regresa hasta la próxima semana recibiendo en el Sadar al Huesca, que todavía no conoce la victoria pero con 6 empates en 9 jornadas.