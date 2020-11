Presupuesto histórico para Cantabria, sin subir impuestos

Cantabria tendrá el próximo año un presupuesto "expansivo" de 3.076 millones de euros, que aumenta un 6,6 % con respecto al de 2020, en 190 millones de euros, con un incremento "histórico" del gasto, sobre todo de carácter social, y que el Gobierno regional va a desarrollar sin subidas de impuestos, "porque no es el momento". La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha registrado este sábado el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2021 en el Parlamento regional donde proseguirá su tramitación parlamentaria, en la que ha recordado que los grupos políticos pueden plantear sus propuestas, después de que, según ha señalado, no le hayan trasladado ninguna en las reuniones que mantuvo ayer con ellos.



Las cuentas elaboradas por el Ejecutivo regional para el año que viene contemplan un techo de gasto no financiero de 2.643 millones de euros, con un incremento de 183 millones de euros, un 7,5 % más que en 2020, lo que representa la mayor subida de la historia, para el presupuesto con "mayor inversión social" que ha tenido Cantabria, que alcanzará el 68,68 % del total, según ha subrayado Sánchez. La mayor parte de este incremento del gasto lo absorberán las consejerías de Sanidad, con 74 millones de euros y un 8,1 % más,; Educación, que se llevá más de 32 millones de euros y sube un 5,6 %, y Servicios Sociales que, con un 3,5 % de subida, recibe 8,5 millones de euros más.



Sánchez ha precisado que gran parte de este aumento del gasto se destinará a las contrataciones extraordinarias que se han tenido que realizar en Sanidad y Educación con motivo de la pandemia por la covid-19 y que se mantendrán este año, por lo que, según ha precisado, las inversiones reales que contempla el presupuesto crecen un 6,64 %, hasta superar los 175 millones de euros.



La titular de Economía ha destacado que esto se llevará adelante sin una subida de impuestos, porque ha alegado que las familias necesitan ahora por la situación económica derivada de la pandemia "certidumbre en sus ingresos y en sus gastos". "No es el momento", ha apostillado.



Y ha explicado que las cuentas del Gobierno de Cantabria prevén una bajada de la recaudación de impuestos, aunque ha precisado que gracias a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir a las comunidades un déficit del 2,2 %, de que la mitad lo asumirá el Estado, la región dispondrá de 150 millones de euros, a lo que se suman los 44 millones de euros correspondientes a la transferencia por las obras del hospital Valdecilla.



Sánchez, además, ha destacado que por "prudencia" estos presupuestos no incluyen las partidas previstas por Cantabria de los fondos europeos para la reconstrucción, que, según ha añadido, se irán incorporando a las cuentas regionales a medida que se vayan recibiendo.



La consejera ha incidido en que se trata de unas cuentas "históricas" que servirán para que Cantabria salga "reforzada" de la crisis económica y sanitaria, "haciendo más fuerte el Estado de bienestar y garantizando una modernización de su economía y ha reivindicado que son una "oportunidad" para el cambio del sistema productivo. "Estos presupuestos son una oportunidad para construir una Cantabria mejor, más justa socialmente, más productiva, más ecologista y más feminista. En definitiva, estos presupuestos son una oportunidad para dejar una Cantabria mejor a las futuras generaciones".