"Estamos mucho peor que en la primera ola de la pandemia": el aviso del Sindicato de Enfermería de Asturias

La situación de las enfermeras durante esta segunda ola está a punto de desbordarse, especialmente en el Hospital de Cabueñes, en Gijón. La secretaria general de Satse Asturias, Belén García, ha apuntado que el equipamiento "se quedó pequeño hace mucho y que además tiene una plantilla muy escasa para la población que tiene que atender". García ha recordado, en A vivir que son dos días Asturias, que la protesta de este viernes "es un reflejo de la situación que están viviendo en el hospital desde hace mucho tiempo los trabajadores".

Con la bolsa de enfermeras agotada y ante la falta de efectivos, García ha señalado que "no podemos sacar profesionales de debajo de las piedras, sólo podemos apelar a la conciencia y solidaridad de los compañeros. Se han contratado todas las enfermeras disponibles, no hay nadie en el paro. Ahí sí que tengo que decir que el Principado no ha escatimado en medios". Sí ha puesto en valor el esfuerzo de los profesionales que "están doblando en muchas unidades, especialmente las de cuidados intensivos. Se están modificancdo los turnos y no hay que olvidar que son los mismos que ya vivieron la primera ola en la que vieron anulados sus permisos, igual que en la actualidad".

¿Cuál es la consecuencia directa? "No se puede abrir ningún dispositivo nuevo sin la presencia de las enfermeras porque son unos profesionales básicos. Estamos sufriendo un índice muy elevado de jubilaciones y no salen bastantes profesionales". Para la secretaria general del sindicato, "este es un problema que no se puede arreglar de hoy para mañana, un problema que se suma a que en los últimos años ha habido una fuga de profesionales a otros países de la Unión Europea en busca de mejores condiciones laborales y retributivas".

"Sólo espero que cuando pase todo esto nuestra administración sea consciente del problema tan grave y de la escasez tan grande que tenemos de enfermeras y se tomen otra serie de medidas a medio y largo plazo que solucionen este problema", ha añadido.

Respecto a la recomendación de autoconfinamiento, Belén García ha recordado que "desde el sindicato hace días que lo veníamos demandando medidas más estrictas viendo cómo se estaba elevando el número de ingresos. Es la única forma de frenar este avance tan explosivo".

"Cuando no nos toca de cerca a veces no somos conscientes pero esos 500 positivos conocidos este viernes, dentro de unos días serán ingresos hospitalarios y en pocos más en las UCI. El número de pacientes ingresados se ha triplicado y estamos en una situación mucho peor que en la primera ola cuando veíamos lo que pasaba en otras comunidades pensábamos que nos nos iba a llegar. Los hospitales están al límite", ha insistido y ha puesto como ejemplo las ocho plantas destinadas a pacientes COVID en el HUCA o el montaje del hospital de campaña H144 en el Recinto Ferial de Gijón.