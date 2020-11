Asturias, del ejemplo europeo ante el COVID-19 a una de las comunidades más golpeadas por la pandemia

El 29 de febrero entraba el primer caso de COVID-19 en Asturias. Se trataba del escritor chileno afincado en Gijón, Luis Sepúlveda. Antes de la llegada del coronavirus a la comunidad, el 112 Asturias ya se había reforzado con más personal para atender las dudas de los ciudadanos y empezaban a sonar las recomendaciones de lavado frecuente de manos con agua y jabón, utlizar pañuelos desechables de un solo uso y saludarse con el codo. Los meses pasaron y Asturias fue capaz de aguantar. Mientras algunas comunidades veían como los casos se multiplicaban, el Principado se mantenía en pie y se empezaba a hablar del 'milagro asturiano'. Medio mundo se hacía eco de la 'isla' en la que se había convertido Asturias. A eso hay que sumar que los datos acompañaban. El estudio se seroprevalencia arrojaba una inmunidad para el 1'8% de asturianos en la primera ola, el procentaje más bajo junto a Murcia y Canarias mientras que en la segunda ola el porcentaje bajaba dos décimas (1,6%) solo superada por Baleares. Llegó el verano y el Principado se convirtió en cobijo de miles de españoles. La comunidad era el oasis que buscaban todos; tanto que Asturias lideró la capacidad hotelera en julio (mes en el que marcó el récord de 25 días sin un solo contagio) y se situo en el número 1 en julio y agosto en lo que a turismo rural se refiere. En medio de un país asolado por la pandemia, todo el mundo buscaba su descanso en Asturias.

Sin embargo, el éxito no es eterno y a la vuelta del verano comenzaron los problemas. Para muestra un botón: la misma región que contabilizó 3.400 casos entre marzo y principios de septiembre, sumaba 5.000 contagiados entre septiembre y mediados de octubre. Es decir, el número de casos acumulados era más del doble en un mes. Primero fueron las 'alertas naranjas' en determinadas zonas de la región. Varios 'puntos calientes' que suponían un toque de atención a las administraciones locales pero que, en esencia, no conllevaban mayores restricciones. La indicencia seguía subiendo y llegó el momento de los cierres perimetrales de las tres grandes ciudades (Oviedo, Gijón y Avilés) y posteriormente el cierre de la región y el toque de queda. Viendo el recorrido, ¿qué ha sucedido para llegar hasta este punto? Para el doctor Gerardo Álvarez-Uría de la Fundación Vicente Ferrer, el factor de la inmunidad jugaba en contra de la región. Unas tasas muy bajas han hecho que la transmisión sean más rápida. A eso hay que sumar la elevada media de edad asturiana con una población muy envejecida. Un último factor es el turismo. "Se cantó victoria muy pronto y el verano con los turistas fue una puerta de entrada al virus", explica.

La desescalada culminada a finales de junio también tiene algún matiz. El epidemiólogo gijonés, Usama Bilal, asesoró al Gobierno asturiano como miembro del comité de expertos en este proceso. Actualmente forma parte del nuevo comité creado para revertir la preocupante situación de la región. Para este investigador de la Universidad de Drexler (Filadelfia) el proceso fue demasiado rápido aunque reconoce, sin tapujos, que se hizo "porque la economía no daba para más, no se podía tener todo cerrado". Bilal considera que el interior de bares "no tenía que haber abierto, podía haber sido algo gradual. Nuestra economía ha jugado en contra de la salud pública", detalla.

Otro epidemiólogo como Daniel López Acuña no cree que ha habido relajación, al menos en el aspecto sanitario que compete a las autoridades. En una comparativa entre el inicio de la pandemia y la actualidad, Asturias ha multiplicado por cinco su capacidad para hacer pruebas PCR. En ciudades como Gijón hay instalados dos autoCOVID con capacidad para 1.200 pruebas diarias. El ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS cree que "son varios los factores que influyen. Ahora lo importante es no propiciar las interacciones gregarias".

Juan Luis Fernández es catedrático de Matemáticas del área de Matemática Aplicada de la Universidad de Oviedo. A mediados del mes de octubre predijo en la SER, que Madrid alcanzaría el pico de contagios a principios de noviembre y Asturias hacia final de mes. Para Fernández es un "grave error" basar todas las decisiones en criterios epidemiológicos y cree que hay que tener en cuenta las variables socioeconómicas. Antes de la llegada del invierno, Fernández plantea la posibilidad de infectarse para aumentar los ratios de inmunidad. "Si tengo que elegir hasta que llegue la vacuna, mejor hacerlo cuando hay más asintomáticos que quizá en el invierno donde la virulencia pueda ser similar a la primera ola". explica.

Lo cierto es que la segunda ola ha situado a Asturias como una de las regiones donde más fuerte está golpeando la pandemia. El Principado se encuentra en riesgo extremo, el estado más alarmante de acuerdo al 'semáforo' epidemiológico aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud. La incidencia acumulada en 14 días es de 471 casos y algo más de 239 en siete días, tiene casi el 40% de camas UCI ocupadas y más de 23% en planta. En dos meses (septiembre-noviembre), el Principado ha pasado de ser la comunidad con menos ingresados por cada 100.000 habitantes a liderar el ranking mientras que en el último mes ha multiplicado por diez el número de pacientes ingresados en planta y casi por seis en las unidades de cuidados intensivos. Es la radiografía de una comunidad de poco más de un millón de habitantes donde el objetivo sobre el virus es claro: "no permitas que nos gane".