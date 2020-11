La Fiscalía investiga a la Fundación del CD Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la investigación de los conocidos como 'Los Papeles de la Fundación' después de haber recibido varias denuncias sobre presuntas irregularidades en relación a la subvención nominativa otorgada por el Gobierno de Canarias a la citada organización, según informan a la SER fuentes cercanas al caso.

La Fiscalía ha admitido a trámite al menos la primera de las denuncias y abre un periodo de investigación para dilucidar si hay o no delito. En este sentido, el Ministerio Fiscal dispone de hasta seis meses para decidir si archiva el caso o bien denuncia con vistas a iniciar un procedimiento judicial.

Según ha podido confirmar Radio Club Tenerife, una de las denuncias presentadas por accionistas blanquiazules instan a la Fiscalía a que investigue concretamente tres flancos de los conocidos como 'Los Papeles de la Fundación'. En primer lugar se insta a abrir diligencias, "si procedieran", en relación a la controvertida anotación de un pago, presuntamente a una empresa [Canal 4] de la cual es propietario el propio presidente del CD Tenerife y de la Fundación, Miguel Concepcion Cáceres. En segundo término, se alude a un posible desvío de fondos públicos, toda vez que gran parte de los pagos siguen sospechosamente el mismo sendero: del Gobierno de la Fundación; y de la Fundación al CD Tenerife. Es elevado el porcentaje de operaciones que repiten la misma secuencia.

El tercero de los argumentos que recoge la primera de las denuncias es que hay varios pagos -por una contratación adjudicada a dedo- por servicios prestados a una empresa íntimamente relacionada con un expatrono de la organización, que en su día dimitió alegando motivos profesionales.

Esta denuncia ya admitida a trámite -no es la única presentada ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife- contiene profusa documentación para que ésta sea investigada; tmabién incluye distintos enlaces a las informaciones divulgadas por varios medios de comunicación (concretamente la web de la cadena SER, Televisión Canaria y el periódico El Día) a partir del pasado día 22 de septiembre.

De esta primera denuncia han quedado excluidos los presuntos tratos de la Fundación Canaria del CD Tenerife con medios de comunicación, a excepción hecha de la anotación realizada presuntamente a una empresa audiovisual de la cual es administrador Concepción Cáceres. Desde la organización que éste preside se han apresurado a indicar que fue "un error al teclear" el que propició que apareciera un epígrafe en el que podía leerse 'Promo F.Base Fundación en Canal 4'.

Trabajo de investigación



Radio Club Tenerife inició hace ahora casi dos meses la publicación en exclusiva de un trabajo de investigación ya conocido por todos como 'Los Papeles de la Fundación' -lo que con términos peyorativos calificó la portavoz de la organización, Milagros Luis Brito, como "un corta y pega"- que ahora está ya en manos de la Fiscalía.

Las denuncias presentadas a este respecto han llamado a la calma a determinados dirigentes políticos en sus últimas manifestaciones públicas. "Si hemos de ser contundentes, lo seremos. Que no le quepa a nadie la mejor duda. Quiero ser cauto, lo he sido siempre, con cualquier asunto en el que hay denuncias de por medio", expresaba hace unos días el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, que ya daba por hecho que determinados accionistas del CD Tenerife habían llevado este asunto a Fiscalía. Asimismo, expresaba su voluntad de pedir explicaciones en el seno del Patronato de la Fundación, al cual pertenece su consejera de Deportes, Concepción Rivero. "Me parece una buena noticia que el tema llegue a la Fiscalía, para que así se esclarezca del todo", ha indicado ésta última, a su vez patrona de la organización blanquiazul sin ánimo de lucro.

Con el paso de los días también ha modulado su discurso Manolo López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, quien en Radio Marca Tenerife expresó la semana pasada que serán las indagaciones de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife las que diriman la legalidad de los comportamientos descritos en 'Los Papeles de la Fundación'. Dejó entrever que conocía la existencia de esta serie de denuncias y aseguró que la factura anotada a Canal 4 Tenerife está "en proceso de revisión".

¿Cuántas dimisiones en diciembre?

Varios patronos consultados por la SER respecto a la admisión a trámite de la primera de las denuncias presentadas por 'Los Papeles de la Fundación' reiteran su intención de presentar su renuncia a su continuidad en el principal órgano rector de la organización. Según dicen, esperan que sus respectivas dimisiones sean aceptadas en el marco de una reunión convocada para el mes de diciembre. El grado de responsabilidad de los Patronos la recoge el artículo 15 de los Estatutos de la Fundación, así como la Ley de Fundaciones Canarias.