(1-0) El Xerez CD es el nuevo líder

XEREZ CD 1 - UD LOS BARRIOS 0

El Xerez CD ha vuelto a ganar, se pone líder tras sumar los tres puntos en La Juventud ante Los Barrios, aunque lo hizo en el peor partido de los azulinos en lo que llevamos de liga.

Costó mucho ganar a un rival que se defendió bien, incluso cuando estuvo detrás en el marcador, pero que evidenció mucho bisoñez y poca ambición. Lo mejor del partido el golazo de Chuma a la salida de un córner. El atacante azulino enganchó el centro de volea ya casi sin ángulo clavando su disparo a la cruceta de la portería rival. Nada pudo hacer Del Valle.

El Xerez CD no estuvo bien, el terreno de juego de La Juventud tampoco ayuda demasiado, aunque eso no debe ser ninguna excusa. El club ha hecho un esfuerzo importante para firmar futbolistas de contrastada calidad y el nivel es a todas luces mejorable.

Pero el equipo ganó, sale líder y no ha perdido ningún partido hasta ahora y al final, eso es lo que importa en una liga tan rara como ésta.

Los azulinos salieron a La Juventud a no especular, y ya en el minuto 3 de partido, Chuma, muy activo siempre, tuvo una gran oportunidad de poner por delante a los suyos, pero su disparo lo terminó atrapando Benito del Valle. Ei equipo de Poveda lo intentó todo, pero la Unión no ofrecía fisuras en defensa. Los de Rosano lo tenían claro, basaban su juego en una férrea defensa y esperaban claramente la salida a la contra, aprovechando la velocidad de sus jugadores. A la media hora llegaría el gran gol de Chuma y ahí parecía que el encuentro cambiaría. Y lo hizo, aunque a peor. Los Barrios no cambió el guión, ni dio un paso al frente, parecía como si le valiera el 1 a 0. Iván Ares se convertía en ese primer acto en un espectador de excepción, porque los campo gibraltareños, no llegaban a su demarcación. La primera parte acabaría con los jerezanos por delante en el marcador y una bronca en el túnel de vestuarios que alguno se podía haber ahorrado, de aquí y de allí.

El segundo tiempo todo se fue a peor, fue un verdadero suplicio, con muy pocas oportunidades de gol en ambas porterías. A los xerecistas se le hacía el partido muy cuesta arriba, la Unión no variaba su guión y seguía sin arriesgar. En el minuto 54, probó fortuna con un disparo potente que sacó sin demasiados problemas Del Valle.

Pasaban los minutos y el Xerez CD no acababa de cerrar el marcador y su juego entonces ya era plano y espeso. Rares entró por Pato y Murci dejó su puesto a Orihuela y éste buscó el 2-0 en una dejada a Chuma que acabó disparando por encima del larguero. Era el minuto 76. Dos después, Valdrih reclamó penalti al caer entre los dos centrales azulinos, pero el árbitro le señaló mano en el control del delantero. Un alivio, porque el derribo pareció claro dentro del área.

La última oportunidad del partido fue para Bouba, con un disparo desde el lateral del área que puso el corazón en un puño a los azulinos. Iván Ares detuvo el único disparo peligroso del rival.

Con el susto en el cuerpo acabaría el partido. El Xerez CD es el nuevo líder de la categoría y al final, eso es lo que cuenta.

FICHA TÉCNICA:





Xerez CD: Iván Ares, Ángel, Joselito, Pato (Rares, 66'), Juanca, Murci (Orihuela, 71'), Lolo Garrido, Lucas Correa, Chuma (Palacios, 82'), Rodri y Guti.

UD Los Barrios: Del Valle, Yeray, Ussama, Kaya, Alberto Ramos, Bouba, Diawara (Regino, 92'), May (Karin, 64'), Rivero, Ekedo, Valdrih.

Gol: 1-0 (32') Chuma.

Árbitro: Viñolo Payán (Sevilla). Amonestó a Juanca, Palacios; Regino, Diawara, al técnico Keko Rosano, Ussama y Rivero.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 4ª jornada del subgrupo A del Grupo X de Tercera División disputado en La Juventud sin público en las gradas para cumplir con el protocolo establecido por la Junta de Andalucía.