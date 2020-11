El UCAM Murcia CF remonta y se lleva los tres puntos ante El Ejido 2012

Duelo en la cumbre entre UCAM Murcia (tercero en la tabla) y El Ejido, líder virtual empatado a puntos con universitarios y el Córdoba. Antes del choque todo parecía indicar que sería un encuentro de idas y venidas y no defraudó la propuesta de ambos equipos en el primer tramo.

Salmerón volvió a los carrileros, esta vez Chacartegui en la izquierda y Santi Jara haciendo labores en la derecha en detrimento de Johan, que se quedó en la banca. La movilidad en el centro del campo fue para Tropi y Rafa, bandas para Javi Moreno en la derecha, izquierda para Espina y punta de lanza para Isaac Aketxe. Con este inicio, el UCAM dio mucho juego exterior y combinación en la medular, pero el Ejido supo jugar bien sus armas a la contra hasta que llegó la finalización perfecta de los almerienses. Leo cogió la bola y con un tremendo disparo desde muy lejos puso un balón imposible a la escuadra de Ribas, que a mano cambiada no llegó para hacer la parada.

Tras este mazazo en el minuto 20, el UCAM no renunció a su estilo y mantuvo el sistema. La percepción es que no dejó de tomarle el puso al choque en ningún momento, generaba peligro y mantenía mucho la posesión, aunque no era suficiente porque faltaba finalización. La batuta del ataque siguió en las bandas, pero no encontraban la respuesta de un Aketxe con mucha movilidad aunque con poco balón en sus botas durante los primeros 45 minutos.

En el tanteo inicial de la segunda mitad, Salmerón introdujo dos cambios. Salieron Dean y Rafa de Vicente y entraron Gurdiel y Xemi en el césped. La frescura en las piernas se empezó a notar y Aketxe tuvo un balón peinado por su testa a pase de Javi Moreno. El balón no llegó a conectar correctamente con la cabeza del ariete vasco y el balón se marchó desviado. El UCAM no se daba por vencido. Espina también la tuvo en sus botas desde lejos, pero su disparo salió fuera por mucho. El propio futbolista dejó en la siguiente acción su sitio a Alberto Fernández, además entró al césped Viti y Salmerón quitó a Chacartegui.

Funcionó la estrategia del almeriense, no tardó ni un minuto en dinamitar la red rival el murciano. Alberto Fernández cogió el balón en el punto de penalti para batir con un disparo raso pegado a la cepa del palo a El Ejido. Con este empate, el escenario de los últimos 10 minutos era totalmente imprevisible y el UCAM siguió apretando al ver que su rival bajaba la marcha de manera considerable.

Cuando el tiempo estaba a punto de cumplirse, una acción fortuita cayó del lado del UCAM. Fue un penalti claro que El Ejido cometió de manera inexplicable con el balón previamente controlado. Gracias a este error de bulto y con la insistencia de los murcianos, Aketxe ejecutó la pena máxima en el 90 y los tres puntos se quedaron en casa con la última sustitución del UCAM (entró Booker y salió Javi Moreno).