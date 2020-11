Los triples del rival y las bajas propias determinan una clara derrota

Valencia Basket no pudo terminar bien su semana al caer derrotado en la Fonteta ante el Hereda San Pablo Burgos por 81-99 en un partido en el que siempre fue por detrás y donde el acierto exterior de los castellanos (18 triples) y un enorme Rivero no permitieron en esta ocasión la reacción local. Lo intentó hasta el final el equipo taronja pero con más corazón que acierto y no encontró la manera de acercarse ante un rival que no paraba de anotar. Labeyrie (13 puntos y 6 rebotes) y Prepelic (13 puntos) fueron los más destacados en el lado taronja.

Jaume Ponsarnau comenzó el partido poniendo en pista el quinteto formado por Guillem Vives, Martin Hermannsson, Nikola Kalinic, Derrick Williams y Louis Labeyrie. Dos tiros libres del francés, hoy de cinco de inicio, abrieron el partido, pero el equipo burgalés replicó con un parcial de 0-7 que cortó Williams con una acción individual. Un triple de Horton puso el 4-10 antes de otro de Vives, pero Salvó mantuvo abierto el festival desde detrás del arco. Hermannsson encontró el camino al aro pero Benite metió un nuevo triple para poner el 10-17 al llegar a la mitad del primer acto. Labeyrie a pase de Dubljevic y el propio capitán taronja desde el tiro libre contuvieron la irrupción ofensiva de McFadden pero Rivero puso por primera vez la decena de desventaja para dejarlo en 14-24 al acabar el primer acto.

Un triple de Pradilla fue replicado por cuatro puntos seguidos de Rivero y una canasta bajo el aro de Kravic para el 17-30 antes de una acción individual de Williams y un triple desde la esquina de Puerto. Cook lo devolvió, Van Rossom convirtió a aro pasado y Rivero siguió metiendo desde la media distancia. Dubljevic en la pintura y Prepelic desde el tiro libre apenas podían igualar el momento ofensivo de Rivero, que enchufaba desde todos lados para llegar con 28-38 a cinco minutos del descanso. La intensidad defensiva del equipo taronja afectó momentaneamente la efectividad castellana (que empezó con un 7/11 en triples) y un triple de Van Rossom llevaba a Peñarroya a parar el partido. Barrera volvía a estirar a diez la renta visitante antes de un triple de Williams y una canasta de Prepelic pero otros dos de Benite y Renfroe mantenían por encima de la decena la renta burgalesa (36-47 min.18). Prepelic y Labeyrie desde la personal pesaban menos que dos triples seguidos de Benite para llegar al descanso con 39-53 y un 11/17 de los burgaleses desde detrás de la línea.

Kalinic en el poste bajo metió la primera de la segunda mitad y una técnica a Peñarroya trajo un tiro libre de Dubljevic antes de la canasta de Renfroe, la primera de los burgaleses, tras casi tres minutos de tercer acto. La defensa taronja bajó de nuevo la efectividad de los visitantes, pero no encontraba acierto en ataque para reducir su desventaja. Un triple de Renfroe ponía el 42-58 antes de un mate de Labeyrie y un balón colgado que Kalinic convirtió en dos puntos. Un triple de Salvó fue contestado por otro de Labeyrie y Kalinic de nuevo sacó petróleo en el poste bajo para recortar a diez (51-61 min.26). Rivero desde el triple y Salvó defendían la renta visitante pese a los puntos de Dubljevic y Vives. Un triple de Prepelic bajaba la desventaja de la decena pero Rivero lo devolvió y Dubljevic anotó un gancho a tabla. Un tiro libre de Rivero y un triple de McFadden lo dejaban en 60-73 con un cuarto por jugar.

Una antideportiva pitada a Williams ponía el -15 antes de una acción individual de Prepelic pero un triple de Benite estiraba hasta el 62-78. Un 2+1 de Labeyrie y una canasta pisando la raya de Prepelic encontraron otro momento de inspiración de Rivero, que con siete puntos seguidos abortaba todos los intentos de remontada del equipo taronja. Una técnica a Kalinic y una canasta de Kravic ponían el 67-88 a cinco minutos del final y pese a que el propio Kalinic y Williams lo intentaban, el conjunto castellano veía ya el aro como una piscina y no paraba de anotar. Con el partido muerto, la anotación final de Kalinic y Williams solo servía para dejar el marcador final en 81-99.