"Los recursos sanitarios son finitos y Aragón está cerca del 100% de ocupación"

"Estamos con unos recursos próximos a una ocupación del 100%". Lo dice el jefe de las Unidades de Cuidados Intersivos (UCI's) del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, el que más presión asistencial por pancientes COVID tiene, ahora mismo, en Aragón, con 212 en total: 179 en planta y 33 en cuidados intensivos.

Andrés Carrillo asegura que el sistema está al límite desde el inicio de la segunda ola, a principios de verano. Por eso, hay que decirle a la población que los recursos sanitarios son finitos porque no se pueden habilitar camas y UCIS de forma indefinida "Algo que cuesta decir y que cuesta entender es que los recuros son finitos, no son infinitos. Socialmente tenemos que saber que la sanidad y la respuesta del sistema sanitario tiene un tope, y ese tope puede llegar y que no haya recursos para todas las necesidades que la comunidad realmente necesita".

Pacientes COVID, operaciones y enfermos graves no COVID

La situación en esta segunda ola es muy diferente a la de marzo. El sistema hospitalario debe asumir el aumento de pacientes COVID, con la actividad quirúrgica programada y la sobrevenida por dolencias no COVID como infartos, que va en aumento. Carrillo asegura que "las patologías agudas no COVID van en aumento y no tiene que ver con lo que ocurrió en primavera, que practicamente desapareció. Eso nos sorprendió, porque hay procesos que no se controlan, los [accidentes de] tráfico sí, la gente no se mueve, no se monta en coche y no va a tener accidentes de tráfico, pero los infartos no".

Con esta situación constante al borde del colapso, el jefe de UCIS del Hospital Miguel Servet, dice que el personal sanitario está "muy cansado, física y psicológicamente, y un poco decepcionado [con la sociedad y los ciudadanos] porque no aprendemos". Asegura que "estamos en el siglo que más información tenemos, más conocimiento tenemos y que peor uso hacemos de él. Otra vez tenemos el sistema sanitario bloqueado, otra vez un virus está poniendo en jaque a la humanidad".