Asier Benito vuelve, marca y le da los tres puntos al Numancia

Llegaba a Soria el Lealtad de Villaciosa en un gran momento, con una racha de 69 partidos oficiales sin perder, ante un Numancia que necesitaba los 3 puntos para seguir en la lucha por los puestos de ascenso. Y los lograron los rojillos, en un partido que dominaron en prácticamente todos los aspectos. El cuadro asturiano, con defensa de 5 defensas, basó su juego en el aspecto físico, pero los de Mandiola, con buen juego, generaron muchas más ocasiones. Sólo acertó en una, pero valió el gol de Asier Benito, que reaparecía tras dos jornadas de baja por lesión, para lograr la victoria.

ficha técnica Numancia: Ximo Miralles; Borja San Emeterio, Sillero, Lillo, Corral; Manzanara, Cotán (Ronald, m. 68); Menudo (Bikoro, m. 82), Tamayo (Asier Benito, m. 58), José Fran (Traver, m. 68); y Gabarre. Lealtad: Mateusz; Miguel Alárez, René Pérez, Paul Alan, Álvaro Matías, Gayoso; Juan López, Iriondo (Juan Mera, m. 80), Maissa (Amoako, m. 69), Unai Hernández (Sandoval, m. 69); y Cheick Mboup (Álvaro García, m. 80). Goles: 1-0, m. 62: Asier Benito. Árbitro: Monter Solans (Comité Aragonés). Amonestó a José Fran (Numancia) y a Iriondo y René Pérez (Lealtad). Incidencias: Unos 900 espectadores en Los Pajaritos.

Tras unos minutos iniciales de tanteo, el Numancia empezó a llevar la iniciativa del juego, buscando el marco rival. Moviendo la pelota, por las bandas y el centro, empezaron las aproximaciones con Juan Carlos Menudo como protagonista de las primeras. Primero llegó forzado y escorado a rematar dentro del área, luego tras una buena combinación del equipo puso un buen balón al área que no encontró rematador y, por último, disparó alto tras una dejada de Gabarre. Con 10 minutos transcurridos, los de Manix Mandiola eran claros dominadores y la grada disfrutaba con el buen juego de los sorianos. Faltaba el gol y el Numancia lo intentaba ante un Lealtad pertrechado atrás, con 5 defensas. Mediado el primer periodo los rojillos bajaban el pistón y el duelo se equilibraba. Tras varios minutos sin llegadas, volvió a asomarse el Numancia, con un lanzamiento de falta de José Fran se marchaba cerca del poste derecho asturiano y un balón al segundo palo al que no llegó Tamayo. La presión alta del Numancia a la salida del rival propiciaba que la mayor parte del tiempo se jugase en campo asturiano, pero faltaba precisión y velocidad en los últimos metros para superar a la zaga visitante, que repelía los constantes centros laterales de los rojillos. La última ocasión fue un centro al que no llegó Gabarre, el balón le llegó a Tamayo que de primeras quiso servir el balón al área chica, pero despejó un defensa asturiano.

Tras el paso por vestuarios, mismo guion: el Numancia con el control del esférico y llevando la iniciativa, con una presión intensa y algo más de velocidad moviendo la pelota en ataque. En el minuto 56 llegó la primera ocasión relativamente clara del Lealtad en todo el partido, con un saque de falta lateral y cabezazo alto de Maissa. Marcó el Numancia, por medio de Asier Benito, que acababa de entrar al campo, pero el colegiado anuló el tanto por una más que dudosa falta de Gabarre al portero visitante. Cotán probó fortuna desde lejos, con un buen disparo, pero bien colocado Mateusz despejó el balón. En el minuto 62 por fin llegó el gol soriano: un buen centro de San Emeterio desde la derecha lo cabeceó a la red Asier Benito entrando desde atrás. A renglón seguido pudo empatar el Lealtad, con una llegada de Unai Hernández, pero Ximo Miralles despejó el remate raso del atacante asturiano. Y otra respuesta soriana, con una gran arrancada de Menudo que el uruguayo Álvaro Matías desbarató lanzándose al suelo. A raíz del gol, y con varios cambios en los dos equipos, el Lealtad empezó a estirarse un poco más en ataque, pero sin crear peligro cierto. Con más sustituciones el duelo fue languideciendo en ritmo, juego y llegadas. Un disparo lejano del visitante Álvaro García lo atrapó sin problemas Ximo Miralles. Ya en tiempo de prolongación, el cancerbero local tuvo que lanzarse a los pies de Álvaro García para abortar la situación de peligro. Además, el rojillo Ronald se lesionó y terminó renqueante el partido. Pese a los intentos del Lealtad, el Numancia supo cerrar el choque y sumar 3 puntos muy valiosos.