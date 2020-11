El Polígono Alto Milagros, un impulso para proyectar a Ked Metal

El Polígono Alto Milagros se ha convertido en una opción muy atractiva para empresas que quieran desarrollar su proyecto industrial. A su inmejorable situación, con conexión directa con la autovía A1 y a tan sólo 2 kilómetros de la futura autovía A-11 que unirá Valladolid con Soria, añade otras virtudes nada despreciables que lo consolidan como una apuesta de éxito en presente y futuro.

En la Cadena SER hemos puesto en valor el perfil de esta área industrial a través del testimonio del equipo directivo de una empresa de la zona que decidió encomendar su evolución a la decisión de instalarse en Milagros hace dos años. Detectó una necesidad de tener que salir de Quemada, su sede inicial, para poder crecer y optó por “asentarnos en el Polígono Alto Milagros por razones de mucho peso. No renunciábamos a todo lo que aporta Aranda de Duero porque estamos al lado, las comunicaciones son magníficas y nos encontramos con una zona industrial con todos los servicios que se precisan, con muchas facilidades que se nos dieron desde el Ayuntamiento de Milagros y los gestores del polígono y un precio de suelo mucho más económico”, asegura José Luis Benito, Gerente de la empresa Ked Metal.

Incluso en tiempos de crisis, atreverse a emprender es posible si sabes detectar oportunidades de mercado. José Luis Benito tiene claros los pilares en los que sostener una empresa: “hay que saber imponerse a la dificultades, que es lo que están haciendo muchas empresas de la zona. Nosotros arrancamos en 2004 en una pequeña nave agrícola y, con la idea de seguir creciendo y prestar mejor servicio a nuestros clientes, optamos por instalarnos en Alto Milagros. Fuimos muy bien acogidos y se nos facilitaron todos los trámites, que no es poco. Contamos además, al asentarnos en una zona rural, con un gran apoyo de la Adri Ribera del Duero que nos facilitó apoyo en las gestiones y respaldo económico. Actualmente hemos creado dos puestos de trabajo adicionales”.

La pandemia también les ha afectado “más al principio de la crisis que ahora. Estamos en un momento de incertidumbre pero también trabajando mucho. Nuestros servicios son de dar soluciones en el sector del metal y específicamente hacemos labor de montaje parea una empresa de Gerona en el ámbito de mataderos. Nuestra labor se centra al cincuenta por ciento en un mercado del entorno local y la otra mitad en ámbitos nacionales e internacionales”.

José Luis Benito detecta ganas “en la gente de hacer cosas pero también es verdad que, ante tantas medidas que se están tomando para luchar contra la pandemia, se dificultan las cosas y el trabajo. Nuestra labor va muy enfocada a un sector esencial como es la alimentación que no puede detenerse”.

En tiempos de dificultad, hay empresas que han podido y sabido abrirse camino. No sin dificultad pero demostrando que hay decisiones que impulsan apuestas de negocio. Ked Metal supo ver en el polígono Alto Milagros un lugar en el que evolucionar y el paso del tiempo no ha hecho sino confirmar que los argumentos que apoyaron la medida resultaron ser fiables.

