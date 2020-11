Denis Itxaso: "La Y vasca es una obra de varias generaciones"

El delegado del Gobierno en el País vasco, Denis Itxaso, ha sido entrevistado este lunes en 'La Ventana Euskadi', donde ha respondido a cuestipones sobre el Día de la Memoria que se celebra mañana, el Memorial que parece que estará listo en la próxima primavera o la 'Y vasca' ente otros ausntos.

Sobre la Y vasca, Ixaso ha explicado el retraso hasta 2026 de la culminación de las obras en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2021. El delegado asegura que "La Y vasca no se puede disociar de lo que es la red europea de alta velocidad. Conectar las tres capitales no es el fin último de esta red. Tan importante como la conexión entre las tres capitales es su conexión con Francia y con Burgos".

Itxaso concluye que "esta es una obra de varias generaciones. Yo también participo de la frustración que genera que pasen los años y no terminemos de verla terminada. Pero hay que hacer cierta pedagogia. Es una gran inversión, que requiere tiempo", ha dicho en 'La Ventana Euskadi' de la Cadena SER.

Sobre la conexión de la Y vasca con Francia, Itxaso ha criticado al diputado general de Álava, Ramiro González, por haber dicho públicamente que “hay un movimiento político evidente para favorecer otros ejes logísticos entre la península y Europa”. "Me parece irresponsable alimentar tesis que no tienen ningún contraste. No sé de dónde se saca el diputado general de Álava esa información", ha declarado el delegado, para quien "la apuesta por Irun es total por parte del Gobierno de España".

El delegado ha recordado también que esta mañana han celebrado un acto con motivo del Día de la Memoria que se celebra mañana. El mensaje que tanto la Delegación como las víctimas del terrorismo han trasladado ha sido "la necesidad de desterrar los Ongietorris, que glorifican un pasado que, paradójicamente, muchos presos han dejado atrás. Resultaría paradójico que esas personas hubiesen hecho ese recorrido, de reconocer el dolor causado, y que al salir se les reconozca como héroes echando por tierra ese trabajo que han realizado".

Sobre esta cuestión, Denis Itxaso, ha asegura que se está trabajando para poner en marcha el Memorial de Víctimas y confía en que esté listo en la próxima primavera de 2021.

Itxaso asegura que "con mayor o menor intensidad hay presos de ETA" que están realizando autocrítica, no tanto para conseguir beneficios penitenciarios, sino como resultado de una profunda reflexión". "Cuando se produce ese ejercicio", ha añadido Itxaso, "el estado de ese preso puede evolucionar" y, por ejemplo, ser acercado a prisiones cercanas a Euskadi, "de manera individualizada y con total transparencia e información a las víctimas del terrorismo". Itxaso ha negado que estos acercamientos tengan que ver con la negociación presupuestaria con los partidos nacionalistas.

Sobre la negociación de los PGE 2021, Itxaso ha defendido el impuesto al diesel, que figura en el proyecto aprobado por el Gobierno Sánchez y que tanto ha disgustado al PNV, aunque también ha señalado que "el Gobierno tiene pleno afán para negociar y habrá pelos que dejarse en la gatera". Itxaso espera que el ejecutivo no tenga que optar entre los votos de Ciudadanos y los de la mayoría de la investidura para aprobar los Presupuestos. "Si es posible, no", asegura.

En torno a la cuestión de la pandemia, el delegado en Euskadi asegura que el gobierno español no está en la hipótesis del confinamiento domiciliario. Y si se llegara a plantear requeriría otro estado de alarma, otra votación en el Congreso y ahí tendría que debatirse.