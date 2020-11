El Girona ha demostrat aquesta nit que la possessió no ho és tot. Segons els números, ha tingut la pilota el 60% del temps però no ha sabut què fer-ne davant d'un Las Palmas que ha estat molt ben posicionat i que si no arriba a ser per l'estratègia hauria carregat tres punts a l'avió en comptes d'un.

fitxa GIRONA 1: Juan Carlos, Calavera, Ramalho, Bernardo, Luna (Franquesa 75’), Cristoforo (Valery 58’), Aday (Sylla 58’), Monchu, Gumbau, Samu Saiz (Pau Victor 85’), Nahuel Bustos (Pablo Moreno 75’) LAS PALMAS 1: Alvaro Vallés, Lemos (Curbelo 79’), Alex Suarez, Aythami, Jonathan (D.Castellano 89’), Loiodice (Rodriguez 79’), Fabio, Sergio Ruiz, Ramirez (Ariday 88’), Iemello (Edu Espiau 53’), Rober GOLS: 0-1 Sergio Ruiz (45’) | 1-1 Bernardo (66’) | Assistència Samu Saiz ÀRBITRE: Milla Alvendiz i Moreno Aragón (VAR). Ha expulsat Bernardo amb dues grogues i també ha amonestat a Pablo Moreno i Luna del Girona i Lemos de Las Palmas.

La primera part, sobretot, ha deixat molt que desitjar. El conjunt gironí ha estat rom en atac, molt llastrat per les pèrdues i, precisament, en una d'aquestes passades fallades ha arribat el gol visitant.

Rober ha posat una pilota al cor de l'àrea i Sergio Ruiz, lliure de marca, ha situat els canaris per davant de marcador al minut 45'. No feia gaire (37'), Juan Carlos ja havia desviat un cacau de Rober des de la frontal de l'àrea.

El Girona ha xutat més a porta en 5’ de segona part que en tota la primera. Cristóforo i Samu Saiz ho han provat de lluny però el porter ha desviat els seus llançaments i cap atacant ha pogut aprofitar els rebots.

Francisco ha considerat que calia una marxa més i ha fet entrar dos jugadors ofensius com Sylla -reservat per unes molèsties físiques que li han impedit entrenar- i Valery i ha tret del camp Aday i a Cristóforo.

L’empat ha arribat poc després. a pilota aturada. Samu Saiz ha cargolat una falta a l’àrea des de tres quarts de camp i Bernardo, de cap, ha establert la igualada (66’).

El gol no ha desestabilitzat els visitants, que han replicat amb un xut de Loiodice que ha fet tremolar el travesser i Jonathan Silva, que ha rematat excessivament creuat després de colar-se pel costat esquerre de l'àrea.

El Girona, visiblement partit, amb prou feines ha tornat a veure el porter canari. Sylla ha tingut el més semblant a una ocasió quan el lateral s'ha menjat una passada llarga de Gumbau i Valery ha pogut centrar -amb massa força- des de l'extrem esquerre. El davanter senegalés ha pogut contactar amb la pilota però no donar-li direcció.

Quan quedaven pocs segons perquè l'àrbitre xiulés el final, una falta innecessària de Bernardo a mig camp li ha suposat la segona targeta groga. És el sisè expulsat del Girona aquesta temporada, cosa que converteix els blanc i vermells en líders destacats d'aquesta classificació.

No hi ha hagut temps material de notar l'absència del colombià però sí que es farà sentir -i de quina manera- al pròxim partit. Sense Bernardo, Ramalho -que viatja amb Angola- ni Juanpe -Francisco ha dit que seria un "miracle" que es recuperés a temps- l'únic central de la primera plantilla en condicions és Santi Bueno i això vol dir que el tècnic haurà de tirar d'algun dels nois del filial que estan en dinàmica de primer equip com Arnau Martínez o Èric Monjonell per enfrontar-se al segon classificat de la lliga, el Mallorca.

L'entrenador del Girona ha dit a la sala de premsa que el "fot" que només hagin estat capaços de reaccionar a la segona meitat perquè cal sortir "endollats" des del minut 1 però, vist com ha anat el partit, ha donat per bo encadenar un cinquè partit sense perdre.