El PSOE acusa a la Junta de "matrato" a Jerez en los presupuestos autonómicos

La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha lamentado en Jerez en una rueda de prensa de valoración de los presupuestos de la Junta que “de nuevo sean papel mojado sobre compromisos adquiridos” y ha pedido a la delegada del Gobierno, Ana Mestre, que rectifique “porque su ciudad se merece que la Junta de Andalucía apueste por ella, se preocupe y se ocupe con hechos, proyectos e inversiones, no solo con fotos”.

“Moreno Bonilla se ha retratado con estas cuentas. Los presupuestos generales y los andaluces son la cara y la cruz, mientras el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez da la cara, la derecha en Andalucía presenta unos presupuestos que van a ser una cruz para la ciudadanía de la provincia de Cádiz y de Jerez”, ha señalado.

Maese ha mostrado su preocupación por que “estos terceros presupuestos de la derecha en Andalucía vuelven a generar pesimismo y no aportan soluciones a Jerez y a la provincial”.

“Jerez vuelve a ser una ciudad damnificada por unos malos presupuestos”, subraya afeando a Moreno Bonilla “su trato injusto al dar la espalda a las necesidades de los jerezanos y jerezanas”. “Moreno Bonilla castiga a Jerez, ignorando proyectos esenciales y sigue posponiendo una reunión a la que se que comprometió con la alcaldesa, Mamen Sánchez”, ha apuntado, abundando que un presidente que no cumple su palabra es un mal presidente.

La parlamentaria andaluza ha advertido de que el contador sigue corriendo y la deuda con Jerez cada día se hace más evidente. Así en su valoración, Maese ha ido desgranando los agravios que se han producido como lo sucedido con el Centro Tecnológico del Motor que la Junta dejó morir para Jere. En este sentido, ha recordado las palabras del parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, en sede parlamentaria en octubre de 2019, en el sentido de que se iba a incluir una partida en el próximo presupuesto, haciendo referencia al presupuesto del 2020, “y llevamos ya dos presupuestos esperando que inviertan en este Proyecto que generaría inversión y riquea en la ciudad”.

Para Maese, resulta muy grave que en plena pandemia y con la necesidad de apostar por la sanidad pública “que ha debido de quedar claro”, la delegada no haya cumplido con su promesa sobre el centro de salud del edificio Die Mérito ya que no hay partida presupuestaria alguna consignada y así no se puede licitar la redacción del Proyecto como dijo que haría.

Sobre el Proyecto de la ITI Molino de la Corta, la parlamentaria andaluza si bien reconoce que hay una inversión recogida por valor de 91.667 euros, no entiende este proyecto sin contemplar el proyecto del Sendero del Guadalete, pues hay que dotar al Molino de la Corta de un entorno, una vida y una actividad que va unida, sin duda, al sendero del Guadalete y el Presupuesto del 2021 no contempla ningún proyecto que sustituya al sendero del Guadalete, específicamente.

En relación al Centro de Formación San Juan de Dios,en el Presupuesto aparece una partida definida como equipamiento centro formación Jerez y Algeciras (ITI Cádiz) con un importe de 792.888 euros, pero la diputada señala que “no sabemos si está haciendo referencia al Centro de Formación de San Juan de Dios, que durante el Gobierno socialista se decidió y se comenzaron a dar los pasos para convertirlo en un centro dual”. “Evidentemente no tiene sentido equipar un centro si no tiene asignada los cursos o la formación que se va a impartir en el mismo.Queremos, tenemos la esperanza de que así sea y se ponga ya en marcha este centro que tanta falta hace en Jerez”, ha indicado, señalando a la vez que “resulta cuanto menos curioso, porque esta misma partida y este mismo importe aparecen en el presupuesto de la Junta de 2020, y no se ha hecho absolutamente nada”.

Maese se ha congratulado de que los proyectos ITI, con sello socialista, sigan adelante en referencia al Centro de Interpretación del Flamenco de Andalucía y al Centro Tecnológico de Innovación del Vino, aunque ha reclamado que se ejecute lo que se pinte en un presupuesto pues en este ultimo Proyecto ya aparecía una partida por importe de 1,5 millones de euros en el año 2020 y nada se sabe de lo que han hecho con ello. “A día de hoy, seguimos esperando a que nos contesten a una pregunta escrita registrada en el Parlamento de Andalucía sobre este proyecto, en concreto, cómo se encontraba la tramitación de este proyecto y si seguían apostando por Jerez”, ha recalcado.