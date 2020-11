Rabia en el Infanta Sofía por la UCIS sin estrenar: "Hubiésemos dado un trato digno a nuestros pacientes"

Los profesionales del Hospital Infanta Sofía denuncian la infrautilización de los recursos, concretamente de dieciséis camas de cuidados intensivos, que no se han empleado por el momento a pesar de la sobrecarga hospitalaria que ha vivido Madrid durante la pandemia. María, nombre ficticio de una de las profesionales del hospital, ha asegurado en La Ventana de Madrid que los sanitarios desconocían la existencia de esa sala, perfectamente equipada, cuya inauguración, tal y como desveló el programa Salvados de LaSexta, estaba prevista para el 2017.

María ha recalcado esta tarde en La Ventana de Madrid que los profesionales del hospital desconocían la existencia de esas unidades, lo cual ha significado una merma en la atención a los pacientes más vulnerables. "Hemos abierto unidades para críticos en lugares que no estaban habilitados. Hicimos lo que pudimos con lo que había. Hubiéramos estado en mejores condiciones, los pacientes hubieran estado en habitaciones individuales, hubiéramos evitado infecciones y los críticos hubieran estado en las condiciones que necesitan este tipo de pacientes", ha asegurado.

Los profesionales del Infanta Sofía han tenido que adaptar salas que no estaban destinadas al cuidado de los pacientes de críticos, una adaptación que, según María, ha ido en detrimento de los pacientes. "Me da tristeza pensar que los pacientes han estado en pésimas condiciones sabiendo que podríamos haberles atendido mejor. Las unidades que tenemos están bien dotadas, pero no son las mejores. Esas unidades -las de la cuarta torre- serían perfectas para poder atender bien a los pacientes", ha dicho.

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad han asegurado que no se habilitaron esas camas por la incompatibilidad del programa "con las necesidades inmediatas que marcaba el ritmo de expansión de la pandemia", y ha justificado la adaptación de un hospital que durante el pico de la pandemia multiplicó su capacidad. La Consejería sostiene que el Infanta Sofía multiplicó por cinco su capacidad y pasó "de 8 puestos de intensivos a 40".

Pero esta realidad choca frontalmente con las quejas de los profesionales del hospital. Los sanitarios sostienen que falta de medios responde también a la falta de previsión de la gerencia del centro, según ha contado María. "Desde agosto estuvimos alertando del aumento de pacientes en el hospital, pero la planificación ha sido nula. La sensación que tenemos es de absoluto abandono, desorganización y caos. No solo por lo sucedido en abril, sino por la poca previsión en los meses posteriores", ha afirmado.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes en el acto conmemorativo de La Almudena que la Consejería de Sanidad habilitará esos espacios "cuando considere oportuno" y ha recalcado la vital importancia del hospital Isabel Zendal, que ya debería estar terminado, para el control de la pandemia.

Sin embargo, María asegura que esas declaraciones carecen de fundamento: "Ninguno de los profesionales que conozco considera que la construcción de este hospital sea necesaria. No se trata solo de abrir unidades, se trata de dotarlas también de los recursos humanos adecuados".