Els municipis de La Vall d'Albaida 'tanquen' contra la covid-19

El passat 13 d’octubre La Vall d’Albaida era una de les millors comarques de tota la Comunitat Valenciana quant a casos de covid-19 actius. Menys d’un mes després, la nostra comarca s’ha convertit en una de les pitjors de totes. Aquesta situació ha dut a alguns Ajuntaments ha prendre decisions complicades:

En Ontinyent, Jorge Rodríguez, va anunciar un nou paquet de mesures anticovid davant l’avanç de la pandèmia al municipi, amb una incidència de 537 casos per cada 100.000 habitants. Unes mesures que afecten als llocs i activitats que depenen de l’àmbit municipal

Les mesures addicionals a les de la Generalitat Valenciana inclouen el tancament de les instal·lacions esportives de la ciutat, a excepció de les competències i entrenaments d’equips federats que es celebren a porta tancada; també van tancar-se els jocs infantils dels parcs i jardins; i es decreta el tancament del Teatre Echegaray, la Sala Gomis, els Museus municipals, la Sala d’Exposicions de la Casa Cultura, Palau de la Vila, el Centre Cívic el Llombo i CIM Sant Rafel. Igualment, es tanca també la Casa de Cultura de Sant Rafel, la Casa de Cultura de La Vila, l'hotel d'associacions i el Centre Cívic de Sant Rafel, així com l'antic menjador de l'antic col·legi Rafael Juan Vidal.

Igualment se suspenen els mercats ambulants del Dilluns i del Diumenge; es revoquen totes les autoritzacions pel que fa a l'ocupació d'espais públics atorgades a associacions o altres entitats col·lectives anàlogues; l’aforament de l’autobús es redueix al 50%; se suspenen els actes i els esdeveniments de concurrència pública socioculturals, esportius i lúdic festius. L’alcalde, a més, ha demanat a totes les entitats privades de la ciutat a suspendre tots els actes que tinguen previst celebrar des d'aquest dissabte 7 fins el proper 22 de novembre, un període de 14 dies després dels quals es tornarà a avaluar la situació.

Des del Consistori de L’Olleria expliquen que "seguim confiant en la responsabilitat de les veïnes i veïns de L’Olleria i esperem, una vegada més, poder comptar amb la seua col·laboració en el compliment d’aquestes normes". També és voluntat d’aquest Ajuntament llançar un missatge de tranquil·litat i esperança al conjunt de la població, així com manifestar l’agraïment general per la comprensió, juntament amb el desig que entre totes i tots superem aquesta situació. A més han llançat les següents mesures:

Tancament de totes les instal·lacions esportives municipals; tancament del Museu - Casa Santonja, així com dels parcs, jardins, zones verdes, parcs de socialització canina i pipi-cans de tot el poble.

A banda dels tancaments, han decidit que la Biblioteca Municipal sols serà utilitzada per a préstecs de llibres; s'ajornen els actes, espectacles o altres activitats contractades previstes en el Cine Goya, Casa Santonja, Cine Cervantes i altres instal·lacions públiques. Altra de les mesures és la intensificació de la neteja i desinfecció periòdica dels Centres Educatius, els carrers del poble i espais públics, especialment les zones més transitades.

Amb l'objectiu que es complisquen aquestes mesures de seguretat, han decidit reforçar els efectius de la Policia Local per a la vigilància i compliment contundent de les mesures sanitàries establertes en la present resolució, amb coordinació amb la Guàrdia Civil, Servicis Municipals i l’Ajuntament en general.

Des del Consistori han recomanat a les entitats privades que ajornen tots els actes i esdeveniments organitzats durant el període d’aplicació del decret i a la població, especialment a la considerada d’alt risc, que seguisca les recomanacions i instruccions sanitàries.

Les mesures previstes a aquesta resolució tindran una vigència al municipi de L’Olleria que comprendrà des de les 00:00 hores del dilluns dia 9 de novembre fins a les 00:00 hores del dilluns 24 novembre. Es podran ampliar d’acord amb les recomanacions de la Generalitat Valenciana i Salut Pública.

Al municipi de Fontanars dels Alforins han decidit mantenir les mesures plantejades al llarg dels últims dies, i ampliar-ne algunes noves. Aquestes mesures són: Suspendre el mercat ambulant; celebrar les misses amb un 30% d'aforament màxim; i anul·lar totes les activitats culturals o esportives que es duguen a terme en instal·lacions municipals.

A més també es recomana, però sense ser prohibició que es reduïsquen les reunions socials o familiars al mínim possible; en el cas de persones dependents o majors, aconsellem que es reduïsca al màxim el nombre de persones que presten assistència; Que les visites a familiars i gent Major, es reduïsquen tot el possible i que si es produeixen, es prenguen totes les mesures sanitàries pertinents; És moment d'extremar les precaucions i reduir possibles situacions de risc innecessàries; És fonamental per al conjunt de la població que tots i totes col·laborem i ens cuidem entre nosaltres.

Aielo de Malferit ha realitzat un decàleg de mesures per tractar de frenar l'augment descontrolat de la pandèmia al municipi en les últimes setmanes.

Des del Consistori han ordenat: l'ajornament de totes les activitats, actes i esdeveniments municipals programats; suspendre l'activitat de les Escoles Esportives Municipals, l'activitat no reglada de l'Escola d'adults, les activitats organitzades des de l'àrea de Benestar Social i les del Centre de Dia; el tancament de parcs, jardins i les fonts del municipi; i el tancament de les instal·lacions del poliesportiu.

A més han decidit mantenir l'activitat reglada de les escoles d'adults, l'escola de música, l'escola infantil EIM La Serratella i el Centre de Dia, sempre complint amb les mesures de seguretat. El mercat dels dimecres es veurà redu¨t a un 40% i un aforament màxim de 4 persones per lloc de venda.

Des del Consistori aieloner s'aconsella que la població seguisca les recomanacions de les autoritats sanitàries i complisquen amb unes mesures que van entrar en vigor dissabte 7 de novembre i s'allargaran en el temps fins que la situació millore.