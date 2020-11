PSOE, PRC y Unidas por Santander piden la comparecencia de Medio Ambiente por el contrato de basuras

PSOE, PRC y Unidas por Santander (UxS) han registrado la convocatoria "extraordinaria y urgente" de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander para que comparezca la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, para hablar sobre las "irregularidades" detectadas por Intervención en el contrato de las basuras.



La solicitud, que insta a la grabación de la sesión como contempla el artículo 18 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, incluye la comparecencia del Servicio de Ingeniería Industrial al que el interventor solicitó reiteradamente documentación que no fue entregada para la elaboración del informe de control financiero que detectó incumplimientos del contrato por 7 millones de euros, informa estas tres formaciones políticas en un comunicado conjunto.



Los tres partidos, que recuerdan que están a favor de la creación de una Comisión Especial de Investigación sobre el contrato de las basuras y que no se aprobó en el último pleno por el voto en contra de Ciudadanos, inciden en la necesidad de investigar y defienden la transparencia para buscar soluciones y que no se vuelva a repetir esta situación.



El portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, señala que es la tercera medida del PSOE tras instar la reprobación del Pleno a los dos anteriores gobiernos del PP y la Comisión Especial de Investigación del contrato de las basuras, después del informe de Intervención que refleja que “los políticos del PP miraron para otro lado y no actuaron durante cinco años ante las graves irregularidades”.



Fernández subraya que estas comparecencias “son sólo una parte de todo lo que hay que investigar para determinar las responsabilidades de que la ciudad esté más sucia que nunca y para que la impunidad deje de campar a sus anchas en el Ayuntamiento de Santander”. “Por eso Gema Igual no quiere que se investigue, porque algo temen y algo ocultan”, ha incidido.



Por su parte, el portavoz de UxS, Miguel Saro, ha explicado que su objetivo es "mejorar los servicios públicos" e incide en que "esta situación no se vuelva a repetir, impidiendo que se reproduzcan los mismos errores, negligencias o connivencias con la empresa privada que ha habido en este Ayuntamiento”.



Asimismo, ha añadido que la convocatoria de comisiones son actualmente “las únicas herramientas que tenemos como oposición para facilitar la transparencia en un Ayuntamiento opaco que no dispone de herramientas de control porque no se han desarrollado herramientas aprobadas en el Pleno como la modificación del reglamento y el Observatorio de la Contratación”.



En este sentido, el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, recuerda que tras la situación generada en el último Pleno, esta semana también han solicitado la convocatoria de la Comisión de Participación para modificar el Reglamento y que incluya las comisiones de investigación como en otros ayuntamientos.



Fuentes-Pila ha defendido que es “relevante” la convocatoria de esta Comisión de Desarrollo Sostenible sobre el “grave problema de las basuras”, que es “lo que tenía que haber hecho el equipo de Gobierno”.



En su exposición de motivos, PSOE, PRC y UxS alegan que se ha iniciado procedimiento de resolución del contrato por los “numerosos incumplimientos” e “irregularidades” apreciados por el interventor durante la ejecución del contrato d las basuras, desde septiembre de 2013 hasta 2018.



Y remarcan que, según los pliegos, la responsable del contrato es la directora general de Medio Ambiente, y según la Ley de Contratos del Sector Público tiene la obligación de supervisar su ejecución y dictar instrucciones para la correcta prestación del servicio público, mientras que la dirección e inspección del servicio recae sobre el Servicio de Ingeniería Industrial, apoyado por el control externo que actualmente presta la empresa WSP Spain Apia XXI.



Los partidos de la oposición recuerdan, finalmente, que, según el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Santander, el presidente de las comisiones de Pleno “puede convocar a funcionarios o personal técnico para escuchar su criterio o informe”, lo que consideran pertinente en el caso del contrato de las basuras.