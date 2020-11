Crónica de una muerte anunciada. El Celta destituye a Óscar

Óscar García ha dejado de ser entrenador del Celta esta mañana. El club se lo ha comunicado antes del entrenamiento de este lunes. Las últimas dos semanas fueron convulsas. La relación del técnico con la directiva estaba más que tocada y sus decisiones sobre la capitanía y retirásela a Hugo Mallo y sobre todo los resultados han desencadenado su destitución.

El técnico de Sabadell llegaba hace un año al club vigués con el reto de conseguir la permancia del equipo en Primera División, algo que consiguió. Fue renovado antes de que finalizase la pasada temporada. No vivió un mercado de invierno deseado. El club no fichó los jugadores que el técnico había solicitado y su Celta no acaba de arrancar. Un equipo que, después de 9 jornadas, seguía sin tener una identidad.

El Celta está ahora a un punto del descenso, con un partido más que el Levante. Óscar García solo ha conseguido una victoria en lo que va de temporada. En su año en el Celta solo fue capaz de sumar 6 victorias.

Un año después deja de ser el entrenador del club vigués. En los últimos dos años y medio ya han pasado por el Celta, cinco entrenadores.

El Chacho Coudet sería el sexto y es el mejor posicionado para ser su sustituto.