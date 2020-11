Yanes: "once años más tarde, ni se han rehabilitado las viviendas ni se están pagando los alquileres"

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy Lanzarote que “la vivienda es el gran problema que existe en Lanzarote y Fuerteventura”, un problema extensible al resto de islas pero especialmente acuciante en las dos islas más orientales.

Esto se debe a diversos factores, explica Yanes, como que “hace muchísimos años que no se construye vivienda pública”. También a que “nuevas formas de turismo como la vivienda vacacional ha hecho que suban los alquileres, no al ritmo de la subida de los salarios. Hay personas a las que su salario no les da para pagar el alquiler”.

En este sentido asegura que se han hecho distintas intervenciones, así como “algunas recomendaciones al Gobierno de Canarias”, y añade que en el caso particular de Lanzarote “tenemos una actuación muy importante que son las viviendas de Titerroy y Valterra. En 2009 se produjo un accidente en el que murió una persona, se cerraron esas viviendas, y a los vecinos se les sacó de esas viviendas con dos compromisos: uno pagarles el alquiler mientras se rehabilitaban, y otro rehabilitarlas”.

No obstante, Yanes lamenta que “ahora mismo, once años más tarde, ni se han rehabilitado las viviendas ni se están pagando los alquileres”.

Asegura que “es una actuación en la que hemos puesto muchísimo interés, ya hemos formado una mesa de trabajo con el Cabildo y el Ayuntamiento pero lo cierto es que la situación sigue todavía sin una solución definitiva”.

Respecto a los motivos para que no se haya logrado tal solución, el Diputado del Común afirma que “muchos factores han jugado en contra. En primer lugar había un proyecto que incluía todas las viviendas, y había algunas que fueron ocupadas por los vecinos que no querían salir de allí, no había orden judicial para sacarlos. En segundo lugar, hubo que modificar los proyectos para ver si era posible hacerlo individualmente, y los planes bianuales de Vivienda se cumplían sin que terminaran los expedientes anteriores, con lo cual se iban concatenando unos con otros, y lo cierto es que así han pasado once años”.

“Vamos a ver si ahora, con el interés del Cabildo y del Ayuntamiento que existe, y del Instituto Canario de la Vivienda, podemos salir de esa situación tan complicada”, explica Yanes.

Entrevista completa a Rafael Yanes, diputado del Común, en SER Lanzarote:

La Diputación del Común en cifras

En cuanto al trabajo que se realiza desde la institución, Yanes asegura que “no todos los ciudadanos saben de la existencia de la Diputación del Común”, aunque se está haciendo un esfuerzo por darla a conocer.

“En Canarias se presentó en 2019 una media de 12 quejas por cada 10.000 habitantes, en Fuerteventura fueron 7 quejas por cada 10.000 habitantes, y en La Palma, que es donde está nuestra sede oficial, hubo 42 quejas por cada 10.000 habitantes. ¿Eso quiere decir que en La Palma hay seis veces más el número de problemas que en Fuerteventura? No, es sencillamente que en La Palma somos muy conocidos porque allí está la sede oficial, y cuando las personas tienen un problema con la Administración Pública acuden al Diputado del Común”.

Dicho esfuerzo se constata en la subida de consultas y peticiones ciudadanas recibidas en la Diputación del Común. “En el año 2018 subió un 20% el número de personas que acudió a nuestras puertas, en el 2019 más de un 20%, y en este año también hemos visto un aumento, y eso es debido a que somos una institución más conocida”.

El Diputado del Común recuerda que “somos un servicio público, gratuito, y directo de gestión ante la Administración Pública”.