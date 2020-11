Els atemptats del 17A arriben a judici sense connexió internacional

Després de tres anys, els atemptats de Barcelona i Cambrils, arriben aquesta setmana a judici sense esbrinar qui va ordenar a l'imam de Ripoll cometre l'atac terrorista. Només es jutja tres presumptes terroristes o col·laboradors de la cèl·lula; aquells que no va participar materialment als atemptats i, per tant, no van ser abatuts per la policia. Són el supervivent de l'explosió d'Alcanar, un segon membre que va llogar la furgoneta de la Rambla i un tercer, que els va deixar un cotxe per comprar precursors d'explosius. Malgrat els tres anys d'instrucció, no s'ha aconseguit aclarir qui hi havia per sobre d'Es Satty. Durant els interrogatoris en la instrucció, el principal acusat, Mohamed Houli Chemlal va parlar de "dos homes que tenien molts diners" i que havien viatjat "a França i Bèlgica amb l'imam". Chemlal va revelar també que els plans inicials, abans de l'explosió, incloïen la participació d'un altre grup, amb un altre imam i pretenien atemptar a Lloret de Mar. Houli assegura que el segon grup creuaria la frontera francesa a través d'Andorra, on recolliria armes, i atemptaria a l'Ajuntament i la Policia local de Lloret de Mar. "Van a saber quién somos", explicava Houli sobre les converses que l'imam tenia amb el grup.

La fiscalia demana fins a 41 anys de presó; tot i que les associacions de víctimes demanen, per primera vegada a l'Audiència Nacional, la presó permanent revisable. Els dos principals acusats, com els autors materials, eren persones molt joves, radicalitzades segons els investigadors després de l'arribada a Ripoll de l'imam Abdelbaki Es Satty. Repassem qui son, per primera vegada, també, amb la veu directament dels acusats durant la seva declaració en la investigació en aquest reportatge sonor.

Alguns eren encara menors quan l'imam Aldelbaki Es Satty va arribar a una mesquita de Ripoll i els va adoctrinar. Va fer-ho, per exemple, amb vídeos de decapitacions i lapidacions, com reconeixia l'acusat que afronta una pena més alta, Mohamed Chemal Houli, qui va sobreviure a l'explosió d'Alcanar, on la cèl·lula guardava més de 340 litres d'explosiu. "Tenien una tablet amb vídeos de Daesh", explicava durant el seu interrogatori a l'Audiència Nacional. Una tablet que es passen els uns als altres. En menys d'un any, al 2015, el més petit del grup, Moussa Oukabir, que aleshores tenia 15 anys, escrivia a Facebook que volia matar a tots els infidels. Dos anys després, atemptava a Cambrils. El seu germà, un dels acusats en aquest judici, culpa de tot a l'imam: "el meu germà tenia 17 anys, no podia fer això. Va ser l'imam que va menjar el cap a tots els xavals", assegura Driss Oukabir.

Dris Oukabir: lloga la Nissan Talento de la Rambla

Driss Oukabir té 31 anys. La fiscalia l'acusa de terrorisme i fabricació d'explosius. Demana per ell 36 anys de presó. La Generalitat ho eleva a 44 anys i l'ajuntament de Barcelona a 90 anys. Les associacions de víctimes del terrorisme personades demanen la presó permanent revisable. Oukabir és el més gran del grup, exceptuant l'imam de Ripoll, que va morir a Alcanar. És la persona que va llogar la Fiat Talento que va atropellar mortalment a 14 persones a la Rambla, conduïda per Younes Abouyaaqoub. Els testimonis el situen més d'una vegada a la casa d'Alcanar, cosa que fa pensar als investigadors que es va fer enrere a última hora. Ell davant del jutge ha condemnat els atemptats: "no tenen cap justificació", va dir en la seva última declaració.

Des que va ser detingut, Oukabir ha canviat de versió diverses vegades. Assegura que no sabia res dels plans dels yihadistes i que se'n va assabentar quan la seva novia va trucar-lo avisant-lo que sortia a la televisió, relacionat amb la massacre de la Rambla de Barcelona. "No sabia què fer, si suïcidar-se, escapar-me, amagar-me però em vaig quedar un minut pensant en fred i vaig decidir entregar-me perquè no havia matat a ningú, no he fet res i directament vaig anar als Mossos d'Esquadra", va afirmar davant del jutge instructor Oukabir. En un primer moment, va assegurar que el lloguer de la furgoneta de la Rambla estava al seu nom perquè li havien robat la documentació, però quan els agents van comprovar les imatges de les càmeres i el van situar al costat de Younes Abouyaaqoub, va canviar de versió: "em van dir que havien llogat un pis, que no estava moblat i que necessitaven la furgoneta per moblar-lo", explicava. "Amb la meva bona fe vaig llogar-los la furgoneta perquè era més gran, però d'haver-ho sabut no els l'hauria llogada. Ni tan sols hauria tornat de Marroc", afegeix davant del magistrat instructor.

Oukabir reconeix que el seu germà, que tenia 17 anys quan va ser abatut pels Mossos a Cambrils, havia canviat des que va conèixer l'Imam. "Al principi bevia, sortia amb nosaltres i jo soc dels que beu i surt de festa. Però quan va arribar l'Imam, va canviar radicalment. No volia saludar a les dones, no volia saber-ne res, ni sortir ni beure. Només volia resar y sempre anava amb ell", explica Oukabir. L'acusat nega que tingués cap contacte amb la cèl·lula o amb l'imam, tot i que la contrasenya del seu mòbil era Al·lahu-àkbar; que segons un testimoni protegit, veia vídeos del DAESH i que quatre dies abans de l'atemptat, va enviar a la seva germana un vídeo sobre com amortallar un musulmà. Va dir-li que no s'ha de sentir pena perquè en morir, van al paradís.

Mohamed Houli Chemlal: supervivent a l'explosió d'Alcanar

Mohamed Houli té 23 anys i va sobreviure a l'explosió d’Alcanar. És el principal acusat. La fiscalia li demana, com a mínim, 41 anys de presó; la generalitat 44 i l'ajuntament de Barcelona 95. Durant la investigació, s'ha presentat sempre com un ciutadà espanyol arribant a assegurar que aquest país li "ha donat tot". Reconeix que formava part de la cèl·lula però diu que era per por, i que, fins i tot, si no hagués acabat a l'hospital per l'explosió hauria denunciat els plans de l'imam. "M'he vist obligat a estar amb aquesta gent perquè em podrien haver matat en qualsevol moment", va assegurar durant la instrucció l'acusat. "El dia de l'explosió si no hagués explotat, hauria anat a casa els meus pares, hauria anat a la policia i ho hauria dit", va arribar a afirmar.

Amb una naturalitat sorprenent, reconeix que li van proposar participar a la fabricació d'explosius, que va comentar-ho amb els seus amics i va decidir que ajudarien. Malgrat els litres d'explosiu que custodiava, va dir al jutge que pensava que la intenció dels terroristes era, només "xerrameca": "que el que volien fer era ensorrar la Sagrada Família (...) però vaig pensar quera tot xerrameca. Com havíem d'ensorrar la Sagrada Família nosaltres, que érem uns nois normals?". Dirigint-se directament al jutge, Houli va dir que volia "sortir, tenir una vida normal, casar-se i tenir fills". Assegurava ser conscient que acabaria condemnat, demanava perdó i suplicava una "condemna curta".

Said ben Iazza: el carnisser que va deixar el seu vehicle

Said Ben Iazza té 27 anys. És l'únic dels tres acusat només de col·laborar amb organització terrorista. La fiscalia demana 8 anys de presó per ell. Se l'acusa de deixar documentació i una furgoneta de la feina, una Ford Transit, perquè els terroristes compressin precursors d'explosius; 340 litres de peròxid d’hidrogen, un dels ingredients de l'explosiu conegut com a "Bomba de Satán", que preparaven a Alcanar. La policia el va detenir a Vinaròs, on treballava a la carnisseria del seu tiet. Va explicar que havia arribat a Espanya feia 8 anys, als baixos d'un camió. També va reconèixer que coneixia a Younes Abouyaaqoub perquè comprava a la carnisseria. Va explicar que va deixar-los el vehicle, a canvi de diners. Ben Iazza manté que desconeixia el que preparaven els yihadistes. No va declarar durant la instrucció i els investigadors no el creuen.