CD Tenerife: la imagen de la imprudencia

En plena pandemia y saltándose algunas de las más elementales normas de prevención contra el coronavirus, el CD Tenerife ha decidido convocar este martes a algunas de sus leyendas más ilustres -todos ellos octogenarios- para conmemorar el ascenso a Primera División del año 61. Aunque la efeméride debería celebrarse en abril de 2021, el conjunto canario ha decidido adelantar este encuentro con motivo del derbi canario del domingo y, según alguno de los convocados, con la clara intención de blanquear la imagen del condenado presidente de la entidad. Cabe recordar que Miguel Concepción acaba de recibir un castigo de 23 meses de prisión -que no cumplirá- y una multa millonaria por un delito de estafa.

Las redes sociales muestran estupefacción e indignación porque el encuentro entre los ilustres octogenarios -con la presencia del presidente y de la portavoz de la Fundación del club, Milagros Luis Brito- ha producido algunas imágenes sonrojantes, una de ellas con uno de los convocados sin hacer uso de la obligatoria mascarilla facial. Además, los presentes recibieron regalos que pasaron de las manos de Concepción a las de los invitados, saltándose así el club otra de las más básicas normas de prevención de la Covid-19.

Hoy los blanqueadores de Miguel Concepción han tenido un encuentro con él en la sede del @CDTOficial Algunos sin distancia y sin mascarilla. Dando ejemplo equivocado de lo que la población debe de hacer en tiempos de #Covid_19. Una vez más el @CDTOficial nos da una pena enorme. pic.twitter.com/wd0KqFRWyh — locosXeltete (@locos_x_eltete) November 10, 2020

Según informa el club, el ex de CD Tenerife y UD Las Palmas José Juan Gutiérrez declinó la invitación. En los micrófonos de la SER, explicó que "no han hecho puñetero caso a los veteranos y ahora sí, no se sabe bien por qué". "No lo entiendo, me siento incómodo y utilizado; todo da pena y vergüenza. ¿Con la que está cayendo? Les he dicho que no voy", explicitó en antena.

En estos momentos, la isla de Tenerife se encuentra en situación de semáforo rojo por los altos índices de contagiosidad del coronavirus, de ahí que las autoridades hayan insistido en la necesidad de reducir al máximo los encuentros sociales, evitar eventos innecesarios y eludir reuniones entre no convivientes, salvo que éstas sean estrictamente indispensables.