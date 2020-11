Los menores de 65 años de riesgo ya se pueden vacunar de la gripe en Galicia

Los centros de salud comienzan a recibir a partir de hoy el refuerzo de las vacunas de la gripe. Se administrarán a personas menores de 65 años que pertenezcan a grupos de riesgo. La campaña de vacunación comenzó en Galicia el 13 de octubre con un número de dosis insuficiente para toda la población que la había solicitado, siguiendo así el consejo de las autoridades sanitarias por la pandemia. Un cálculo que la Sociedad Galega de Mediciña Familiar e Comunitaria atribuye a un error de cálculo por una mala gestión de la Xunta. Jesús Sueiro, presidente del entidad, explica lo sucedido: El problema es que como hay dos tipos de vacunas, para los jóvenes y mayores, de las que nos quedamos sin existencias era para los más jóvenes, entonces a esta gente se le retrasó la cita, y en estas estamos, así que ahora dan cita a personas menores de 75 con factores de riesgo".

En la primera fase han recibido la vacuna contra la gripe sólo los grupos de personas mayores de 65. Las que habían pedido la cita, aunque no perteneciesen al grupo de riesgo pero conviven con personas que sí lo son, han recibido una llamada para que no acudiesen a su centro de salud o directamente se han presentado allí y no se la han administrado.