El PP de A Coruña pide una rebaja del IBI y el impuesto de ciculación en 2021

El grupo municipal del PP pide al gobierno local de A Coruña que rebaje los impuestos municipales. Solicita una negociación con los grupos de la oposición para sacar adelante la modificación y ponerla en marcha en Enero del año que viene.

Los conservadores proponen rebajar el IBI y el Impuesto de Circulación de Vehículos, también la reducción del recibo del agua, de la basura, alcantarillado y de actividades económicas, especialmente en la hostelería. Rosa Gallego, portavoz del PP en María Pita considera que es la manera más justa de ayudar al sector: "La manera más directa de ayudarles es que no salga el dinero de sus bolsillos, que no paguen los impuestos por un servicio del que no se benefician, no estan dejando la basura, no consumen agua, qreo qiue es lo justo y lo imprescindible".

Reclaman los conservadores bonificaciones fiscales y exenciones de tributos para personas en paro o en ERTE.