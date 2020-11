Los hosteleros de la Marina Alta acogen "con resignación" las nuevas medidas de la Generalitat

Con resignación. Así se acogen desde Aehtma (Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta) las nuevas medidas restrictivas aprobadas por la GVA, y que entraron en vigor este fin de semana, para frenar la pandemia de la COVID-19 y que afectan a la reducción de aforos en espacios públicos. Y entre estos, vuelven a reducirse los aforos en el interior de bares y restaurantes a un tercio; y al 50% en terraza. Y se mantiene el cierre de los negocios de ocio nocturno.

La secretaria general, Reme Cerdá explica, a Radio Dénia Cadena SER, que se acogen “con resignación”, y apunta que el trabajo de Aehtma es mantener informados a sus asociados y hacer cumplir todas ellas con responsabilidad.

No obstante, Cerdá reconoce que no las esperan tan restrictivas, teniendo en cuenta la incidencia del coronavirus en la zona, frente a otras zonas sanitarias. Y señala también que no se estienden el por qué de estas medidas, cuando en los establecimientos del sector la afección del virus es mínima; está por debajo del 3%. También reconoce el esfuerzo realizado por Turismo de la Comunitat Valenciana porque fueran menos restrictivas.

Considera que esas medidas les "perjudica por la falta de previsión", ya que se adoptaron de cara al fin de semana, cuando los negocios ya tienen reservas y contratos.

Cerdá también explica cómo está afectando a los negocios de la Marina Alta decisiones como el cierre del ocio nocturno, el cierre perimetral y el de fronteras.

Medidas que están provocando que algunos establecimientos estén echando el cierre, también en el sector de los hoteles "porque los gastos se los comen y no tienen reservas". Apunta que "el que tiene terraza aún se salva", pero el resto de establecimientos está "intentando mantener las plantillas", pero "los gastos te comen y cuando no hay entradas, muchas empresas se ven abocadas al cierre".

Por otro lado, reconoce que no el 100% de los propietarios cumple con la normativa de seguridad sanitaria antiCOVID en sus establecimientos. Y cuando esto ocurre, afirma que desde Aehtma son muy estrictos y se les llama para avisarles. Sin embargo, afirma que más del 90% está haciéndolo bien.

Semanas atrás, Aehtma mantuvo una reunión con el alcalde dianense, Vicent Grimalt y técnicos municipales para poner sobre la mesa la compatibilidad de licencia de los negocios de ocio nocturno para poder abrir en horario de cafetería. No obstante, apunta, que ahora se están valorando si con las nuevas restricciones aprobadas por la GVA vale la pena realizar esa declaración responsable.

Manifiesto

Cerdá también ha adelantado a Radio Dénia Cadena SER que este jueves, 12 de noviembre, hay una convocatoria a nivel nacional, de lectura de manifiesto sobre la realidad del sector ante las medidas del Gobierno.

También Aehtma se suma a esta convocatoria, y el jueves, a las 11 horas, en la plaza del Ayuntamiento dianense se procederá a la lectura de este documento, en el que el sector pone de manifiesto cuál es su realidad actual, y las ayudas que solicitan.

Pese a esta situación, Cerdá apunta que los restauradores de la comarca siguen trabajando en varias iniciativas. Es el caso de la Ruta de la Tapa de Dénia. Y las jornadas POP, de pucheros, ollas y potajes, que se celebran todo el mes de noviembre, y a la que se han unido 22 restaurantes de Dénia, Xàbia y Moraira.