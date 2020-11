Granada participa en el World Travel Market con la esperanza de recuperar el turismo en 2021

El Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación de Granada, está promocionando Granada en el World Travel Market (WTM), la feria de turismo vacacional más importante del mundo, que se celebra del 9 al 11 de noviembre. El evento tiene lugar habitualmente en Londres, pero esta edición, por primera vez en sus 42 años de historia, tiene un carácter completamente virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Las más de cuarenta reuniones que los técnicos del Patronato están manteniendo durante estos tres días con turoperadores y agentes de viaje se realizan por videoconferencia y Granada cuenta también con un expositor virtual en la feria, donde los participantes pueden obtener información sobre los nuevos productos turísticos de la provincia.

El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, explica que "las anómalas circunstancias en las que nos encontramos han obligado a los organizadores a celebrar el World Travel Market de forma no presencial y nosotros no hemos querido faltar a una cita que consideramos estratégica. No pensando en el presente, sabemos que no es un buen momento, sino con vistas en el futuro, para trabajar por una recuperación del turismo que confiamos que llegue a lo largo del próximo ejercicio".

Otra de las novedades de la edición de este año es el extenso horario de la feria, que abarca desde las 8 de la mañana a las 10.30 de la noche para adaptarse a los diferentes husos temporales y facilitar la participación de expositores de todo el mundo. El Patronato asiste al WTM junto con Turismo Andaluz, patrocinador principal del evento, y en cuyo stand también están presentes cuatro empresas de Granada: dos cadenas hoteleras y dos agencias de viaje receptivas.

Enrique Medina considera que, "sin perder de vista elementos fundamentales de nuestra oferta como la Alhambra, la cultura y la gastronomía, debemos de esforzarnos para que el público británico aprecie todo nuestro potencial y la singularidad de nuestros productos, con la Costa Tropical, Sierra Nevada y las zonas rurales como principales referencias".

El diputado es optimista respecto al comportamiento del mercado británico: "Es cierto que este emisor es muy sensible y proclive a los altibajos, algo en lo que también ha afectado el proceso del Brexit. Pero, tras unos años irregulares, la demanda del Reino Unido ha vuelto a crecer con fuerza, con un notable repunte en Granada del 15,15% en los últimos cinco años. Hemos pasado de 90.911 turistas de Reino Unido alojados en nuestros hoteles en 2015 a 104.683 en 2019 y es el tercer país emisor hacia la provincia, sólo por detrás de Francia y Estados Unidos".

Medina confía en que, tras la crisis turística y económica generada por la epidemia de Covid-19, el turismo rebote y el mercado británico contribuya a su normalización, "especialmente si logramos recuperar las conexiones aéreas que teníamos con Londres y Manchester", señala.

El vicepresidente del Patronato insiste en la importancia de estar presente en una feria como el WTM, que no solo muestra el pulso del mercado británico, sino del sector turístico en general. "Más de la mitad de las empresas y profesionales participantes son de fuera del Reino Unido y es una plataforma de negocio en la que, según los organizadores, se solían cerrar cada año contratos por un valor que ronda los 1.000 millones de libras". "Hay que seguir estando presentes a pesar de las dificultades, confiando en la reapertura de fronteras y mostrando a las agencias emisoras todo lo que Granada tiene que ofrecer para que en sus futuras programaciones estemos en primera línea de planificación de producto", considera Medina.

En ediciones anteriores de la WTM el Patronato ha podido constatar que Granada se ha convertido en un destino ideal en Gran Bretaña para la modalidad turística de 'short-breaks', es decir, vacaciones cortas y asiduas, normalmente en fin de semana o puentes, de índole cultural, monumental, ocio y compras. Este tipo de turismo se une a los demandados tradicionalmente por este mercado: circuitos culturales y, sobre todo, sol y playa. Los consumidores del Reino Unido que compran paquetes de vacaciones lo hacen mayoritariamente a través de los turoperadores británicos; al mismo tiempo, el crecimiento de las reservas por internet estaba en auge y los consumidores han ido ganando confianza en la compra directa.