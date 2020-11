Llegó lo que todas y todos estábamos esperando desde el inicio de esta pandemia: una farmacéutica potente, Pfizer, lanzó ayer la noticia de que tiene una vacuna contra la COVID-19, una vacuna eficaz, según aseguran, en un 90% y de la que podrían suministrar 50 millones de dosis en 2020 y hasta 1.300 millones en 2021.

Con todas las precauciones, desde luego, recibimos esta noticia como la mejor que se ha producido desde hace muchos meses en los que la pandemia ha ido minando demasiadas vidas y ha golpeado nuestra economía, nuestra sociedad y nuestras mentes generando miedo, incertidumbre, ansiedad y angustia.

Y de forma inmediata las bolsas, o sea la economía, se viene arriba, porque las buenas noticias son así, contagian optimismo incluso a eso tan frío y calculador como son los inversores.

Pero es que hoy, bonito martes, solo se me vienen buenas noticias a la mente, y realmente lo necesitábamos. A ésta, por supuesto la primera y esencial, se suma otra igualmente importante: Donald Trump, esa auténtica pesadilla racista, descerebrada, negacionista del cambio climático y paro aquí porque podría seguir y seguir... se ha acabado, por fin. Las puertas de la Casa Blanca se cerrarán en breve detrás de él cuando deje paso a la cordura que, muchos y muchas esperamos que se recupere de la mano de Biden. Y tras su marcha habrá que abrir bien las ventanas para ventilar. Aunque me preocupa que semejante esperpento haya conseguido millones de votos. Algo no va bien en el mundo.

Excelente noticia me parece también el hecho de que la vicepresidencia del "todopoderoso" Estados Unidos vaya a ser ocupada por primera vez por una mujer, mujer negra y de ascendencia asiática. Sencillamente maravilloso. Kamala Harris ha roto muchos techos de cristal a lo largo de su trayectoria y este es uno más. Y eso es importante y además me parece una buenísima noticia también.

Y permítanme que hable de una noticia más. Me quedo aquí en casa para hablar de una mujer, palentina, se llama Lorena Baranda, graduada en química, investigadora en nanotecnología y galardonada por un proyecto sobre el ADN sintético.

Que grande. Enhorabuena sincera y admiración.

Hoy, para variar, solo quiero recrearme en buenas noticias. Seguro que a nuestro cerebro y a nuestro ánimo le darán una inyección de positividad y de energía y nos hace falta.

Respiro hoy un poco más tranquila, un poco más esperanzada.

Y se me viene a la mente ese refrán, sabio como todos, que dice eso de que "no hay mal que cien años dure".

Aun queda mucho por delante, lo sé, no bajen la guardia ni un segundo. Hoy más que nunca es esencial remar todos y todas en la misma dirección.

Pero les diré algo que tenía muchas, muchísimas ganas de decir desde el mes de marzo. Hoy mi martes está pintado de color esperanza.