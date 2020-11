Salud seguirá pagando guardias y productividad porque escasean sanitarios

Faltan profesionales de la salud y hay que pagar más complementos diversos, como guardias y productividad, a lo que ya están contratados en el Servicio navarro de Salud. Y las perspectivas no parece que vayan a cambiar en un medio y largo plazo. Así lo advertía la consejera de Salud Santos Induráin en una comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, para explicar las medidas tomadas ante las recomendaciones de la Cámara de Comptos en su informe sobre las retribuciones variables en Salud durante los dos años pasados. Dos ejercicios en los que no influye todavía el agravamiento de esta situación que ha llegado con las necesidades que marca la pandemia.

En su comparecencia, Indurain recuerda que los conceptos retributivos que se incluyeron en estos pagos variables en las nóminas del personal son, entre otros, guardias de presencia física localizadas y de festivos, que suponen el 58% total del gasto; nocturnidad el 9%; y productividad variable el 10% del total. capitación y dispersión geográfica en atención primaria, el 8%; turnos rotatorios el 5% y pases de visita del personal facultativo el 4%. La organización con mayor gasto en estos conceptos ha sido el complejo hospitalario de Navarra, con un 35%, seguido por atención primaria con el 16%.

El número de profesionales que recibieron retribuciones variables en alguna de estas formas durante 2019 fue de 10.694 aunque no es que ese sea el número de personas físicas porque un mismo trabajador sí que puede cobrar por distintos conceptos.

Según la consejera, la primera conclusión que hay que destacar es que el nivel de control existente en los procedimientos de gestión de las retribuciones variables y en los sistemas de información. La Cámara de Comptos aprecia un "nivel de confianza razonable para garantizar su correcta ejecución , la adecuada contabilización de las transacciones realizadas y la validez integridad exactitud confidencialidad y disponibilidad de la información solicitada".

La Cámara de Comptos establece áreas de mejora, entre ellas un sistema de control presencial o de verificación de la actividad realizada en el servicio Navarro de Salud. Según la consejera, ya se indicó en el informe de alegaciones que realizó el SNS , que si bien es cierto que no existe un sistema establecido de control de presencia la actividad que se realiza en turno rotatorio, obliga a que se produzca un estricto cumplimiento del horario y de la jornada puesto que de no hacerlo así la actividad no se podría realizar.

Induráin explica que el concepto de productividad ha ido incrementándose en estos ejercicios como consecuencia de "la falta de profesionales para contratar. La primera opción que el Servicio Navarro de Salud utiliza para cubrir tanto las ausencias como las nuevas necesidades es la contratación y sólo en el supuesto de que haya una falta de profesionales nos obliga a recurrir a la productividad y entonces es cuando ésta se abona". Además añade que la realización de esta actividad extraordinaria es voluntaria por lo que estamos dependientes de la voluntad de los profesionales para realizarla. Y advierte: "La situación a medio y largo plazo no tiene apariencia de mejora por lo que esta herramienta de gestión se va a utilizar más en el futuro.