Inmobiliaria Caraballo sigue batiendo récords en ventas de vivienda en Sevilla

La crisis del Covid 19 se está notando en todos los sectores empresariales, ya que nos afecta a todos; sin embargo, desde Inmobiliaria Caraballo siguen consiguiendo grandes resultados vendiendo viviendas en Sevilla capital y provincia. De hecho, este pasado mes de octubre han batido el récord del año con el mayor número de ventas de este 2020.

Joaquín Caraballo, Gerente de Inmobiliaria Caraballo se ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Sevilla para contarnos qué están haciendo, como les afecta las medidas que entran en vigor hoy martes 10 de noviembre y como está siendo la evolución de los precios en Sevilla.

Según Caraballo, el secreto está en “trabajar, trabajar y trabajar, pensando únicamente en los intereses de nuestros clientes compradores y vendedores por encima de los nuestros. Por suerte, cada vez nos conoce más gente y va a buscarlos de toda Sevilla para ponerles su inmueble a la venta. Con su estricto protocolo, hacen un estudio real de mercado para saber cuál es el precio real de venta en estos difíciles momentos y, si los propietarios están de acuerdo, se pone la maquinaria del marketing a punto para que cientos de compradores se interesen por la vivienda, se cierren visitas y se vendan”.

El último caso de éxito -sigue contando Joaquín Caraballo- “se dio hace una semana en Los Bermejales, un piso de cuatro dormitorios, dos baños, terraza y garaje se puso a la venta un martes. El jueves ya teníamos concertadas cinco visitas tras filtrar a más de 20 posibles interesados, y el viernes por la mañana una de las familias reservó el inmueble, se vendió en menos de tres días”. Todo ello no es suerte, es el fruto del método Caraballo que tiene unos pasos muy rigurosos y que lleva a que el 80% de los inmuebles acaben en venta.

Con respecto a las nuevas medidas que empiezan este martes 10 de noviembre, cree Carballo que “hay que adaptarse a todo, y hay sumar y apoyar en la lucha por la prevención de este dichoso virus”. La inmobiliaria cerrará a las 18.00 h. como todos los servicios no esenciales y lo que van a hacer es una jornada continua, no cierran a medio día. Si antes vendían los pisos a las 20.00 h., ahora lo harán a las 16.00 h. Además, van a reforzar la plantilla los sábados, para que, todos aquellos que no puedan venir entre semana, realicen sus gestiones de venta y compra con sus profesionales los sábados por la mañana. “A todo hay que verle la parte positiva y podremos estar con nuestras familias en casa antes y ayudando a que el virus se extienda lo menos posible”, concluye Joaquín Caraballo.

En cuanto a la evolución de los precios, la opinión de Carballo es que “dentro de cada mercado hay micromercados, no es ‘toda Sevilla va bien o toda Sevilla va mal’. Si hablamos de locales o viviendas en el centro están cayendo en picado. El otro día paseando por el centro pude ver con tristeza cómo hay un cementerio de locales y multitud de carteles de se alquila”.

Si se habla de otros barrios, en cambio, depende de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en los Bermejales hay poca oferta y mucha demanda, por lo que el precio no está bajando. Pero en general hay contención en el precio con bajadas finales cuando se cierra la operación.

El responsable de la Inmobiliaria Caraballo, finalmente, lazó un mensaje muy claro a los oyentes de Radio Sevilla: “A nosotros hasta ahora, nunca se sabe, nos va muy bien y estamos ayudando a muchas familias a vender y a comprar sus viviendas en Sevilla. Sin embargo, conocemos a muchas personas, familias y pequeños negocios que lo están pasando muy mal. Por eso quiero aprovechar la fuerza de este medio para comunicar que, si alguien necesita cualquier tipo de asesoramiento sobre la vivienda cuente con nosotros de manera totalmente gratuita. Aunque no nos encargue la venta o la compra, le resolveremos sus dudas de contratos, fiscalidad, financiación o lo que necesite en materia de vivienda. Solo tiene que escribirnos un correo a info@inmobiliariacaraballo.com, y un asesor experto le contestará a la mayor brevedad posible.