Remedios vs realidad: del consumo de alcohol a la clorhexidina. ¿Qué productos eliminan la covid-19?

Alcohol, colutorios, productos inmuno... ¿Todo vale para reducir o eliminar la covid-19? Después del confinamiento, el producto estrella fue el ozono. Ahora pasamos de nivel: le toca el turno al cloruro de cetilpiridinio. El artículo Is the oral cavity relevant in SARS-CoV2 pandemic?, publicado en la revista Clinical Oral Investigations señala que el uso de colutorios antisépticos bucales con povidona yodada o cloruro de cepilpiridino (CPC) podrían ayudar a reducir la gravedad de la covid-19. “Ninguna bebida alcohólica protege contra la covid; al contrario, los efectos secundarios del consumo de alcohol pueden provocar actitudes que favorezcan el contagio. Como mucho, algunos enjuagues bucales con desinfectante -no alcohol- pueden ayudar a que los pacientes infectados contagien menos”, señala el científico JM Mulet, autor de ¿Qué es la vida saludable?

Otra de las “soluciones” que circulan por las redes es el consumo de alcohol para frenar la covid-19, algo a lo que la OMS ya ha afirmado: “No beber, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de producto alcohólico como un medio de prevenir o tratar la infección por coronavirus (covid-19)”. El alcohol tiene efectos, tanto a corto como a largo plazo, en prácticamente todos los órganos del cuerpo. En términos generales, la evidencia indica que no existe ningún “límite seguro”; de hecho, el riesgo de daño para la salud aumenta con cada vaso de alcohol consumido. El consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo si es excesivo, debilita el sistema inmunitario y, por consiguiente, reduce la capacidad para hacer frente a las enfermedades infecciosas.

