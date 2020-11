Malestar entre los hosteleros que temen por su futuro

La Hostelería de Cuenca muestra su total desacuerdo con el cierre del interior de los establecimientos decretado por Sanidad para los municipios en nivel 3 donde sólo se autoriza la actividad en terrazas al 50% y la recogida para llevar a domicilio. La Agrupación Provincial de Hostelería y HC Hostelería de Cuenca se quejan de que se está culpabilizando al sector y sólo un mínimo porcentaje de los contagios se produce en los establecimientos, y reclaman apoyo público.

Los hosteleros creen que se les sigue castigando con medidas muy contundentes contra el sector y después se está siendo muy permisivo con las actuaciones individuales. Diego López, técnico de Hostelería de CEOE CEPYME, asegura que "esto es matar moscas a cañonazos, alguna mosca matas, pero el panorama que dejas es desolador".

Ha explicado que concretamente en la ciudad de Cuenca, los datos posteriores, tanto del cierre del ocio nocturno, como de las restricciones en la actividad hostelera, en vez de mejorar los datos en las semanas posteriores, los han empeorado notablemente, con un aumento significativo del número de contagios.

Según López, lo que no puede hacerse es prohibirles trabajar y abandonarles con los gastos fijos que tienen que soportar una segunda vez, además de cobrarles los impuestos y tasas correspondientes.

En esta línea, las asociaciones empresariales ponen en valor el alto número de impuestos que paga el sector hostelero, que sirve para mantener muchos servicios públicos y que siempre será una cantidad mayor que las ayudas que puedan percibir para no quebrar y por lo tanto seguir tributando.

El malestar es la tónica común entre todos los gerentes de establecimientos hosteleros de la capital conquense. El gerente de Restaurante La Figal, Tomás Moreno, lamenta que se les está obligando a cerrar de la peor manera posible. Recuerda que en la primera ola se decretó un cese de actividad y todos pudieron acogerse a los ERTE, ahora asegura que con la actividad autorizada se les está obligando a echar el cierre.

El gerente del Bar La Fama, Javier Martínez, se queja de que no han servido para nada todas las medidas que han instalado en sus locales y que no son reconocidas. En este establecimiento son 6 trabajadores, abrieron en mayo, por él pasan unas 500 personas diariamente y, según Martínez, ninguno de los empleados se ha contagiado, "algo bien estaremos haciendo si no nos hemos contagiado en todo este tiempo". También denuncia la inacción del Ayuntamiento que nunca ha permitido cerrar terrazas en Cuenca.

En el Kafé Lorca han instalado una máquina que renueva el aire cada 15 minutos, haciendo un esfuerzo inversor por adaptar el local. Su gerente, Jesús Valiente, asegura que los establecimientos son ahora más higiénicos y seguros que nunca e insiste en que "el clima de Cuenca no permite subsistir con las terrazas".

Una de las pocas salidas para la restauración es la recogida de productos para llevar. Por ese sistema han apostado en la Marisquería Joni porque ven muy costoso el poner calefactores teniendo tan pocas mesas en sus terrazas, según ha explicado el gerente, Alberto Rubio.