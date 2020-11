Intersindical Canaria denuncia que deben 5.000 días de permiso a la Policía Local de Arrecife

El delegado de Intersindical Canaria en la Policía Local de Arrecife, Andrés Martín, asegura que “la situación ahora mismo es la que se ha padecido desde hace 20 años: la escasez de personal”, con una plantilla de 77 agentes agentes en 2020 con una población de 65.000 habitantes, cuando en 2001 había 60 agentes para 45.000 habitantes, apuntando Martín que “proporcionalmente tenemos la misma plantilla que hace 19 años y con estas condiciones no se puede tener un servicio de calidad acorde con las necesidades de los ciudadanos”.

Asegura que “el problema es que no se ha invertido políticamente en Seguridad. Se ha invertido en otros aspectos, pero en lo que es Recursos Humanos, lo estamos padeciendo ahora. Ahora se agrava más por el tema del Covid, la gente tiene más ocio y tiempo libre, y no cumplen las medidas ni las recomendaciones sobre el Covid, y con el personal actual que tenemos no podemos controlar todo eso”.

Otra de las dificultades a las que se enfrentan, explica Martín, es que la Policía Nacional “con la inmigración, el 80% de los recursos los dirigen a la custodia de esos inmigrantes, y claro lo que no hacen ellos lo hacemos nosotros. Cuando hay un tema, por ejemplo, de violencia de género, tenemos que tratarlo y no podemos cubrir otro tipo de servicios”.

“Puedo entender a los ciudadanos que no ven presencia policial, pero no es por los agentes, es por la mala política que se ha llevado durante X años por parte de los organismos políticos”, aclara el portavoz sindical.

En cuanto a las medidas aplicadas hasta el momento, Martín asegura que “se pueden pedir horas extras y refuerzos de grupo, pero eso es un parche. Sin ser económicamente, a la hora de realizar horas extras, a la plantilla se le debe cerca de 5.000 días de permiso, eso es una barbaridad, una mala planificación de Recursos Humanos. Con esa cantidad de días si lo transformamos en dinero se podría haber contratado a diez compañeros durante X años”, y apunta que “si hay que hacer horas extras para reforzar nosotros lo hacemos porque es parte de nuestro trabajo, pero esa política de horas extra tiene que transformarse en personal en Recursos Humanos, en una política a cinco años sacar ofertas de empleo público. La plantilla también está envejecida, ahora con el hándicap de que nos podemos jubilar a los 59 años se puede dar el caso de que aquí dentro de cinco o seis años si no renuevan la plantilla podemos estar en vez de en 77 agentes en cincuenta y poco”, advierte.

Renovación Cuartelillo

Respecto a los recursos y espacios con los que cuenta el cuerpo para desempeñar sus funciones, Martín asegura que "tampoco se invierte en la calidad del trabajador".

"No tenemos unas instalaciones en condiciones. El político no ve un beneficio en la Seguridad, y no podemos estar hacinados si van promocionando y van sacando más personal en el mismo sitio. El Concejal decía que en el 2021 podíamos tener ya la Comisaría, pero cómo puede decir esa desfachatez cuando en 2020 no han puesto presupuesto para terminar las instalaciones. Eso me parece una falta de respeto".