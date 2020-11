Miguel Ángel Ramírez: "Será un derbi descafeinado al no tener público"

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, repasó la actualidad del equipo amarillo en los micrófonos de Cadena Ser Las Palmas unos días antes de la disputa del derbi canario que les enfrentará ante el Club Deportivo Tenerife, partido que se celebrará este domingo en el estadio de Gran Canaria a partir de las 21:00 horas. Reconoció el mandatario isleño que “no tener público desincentiva el derbi”, ya que “no es igual que con público”.

Estima que los partidos sin público “están propiciando situaciones extrañadas con el estadio vacío”, pero el derbi “lo viviremos la semana previa, que seguro se irá animando con el paso de los días, pero ese ambiente no lo vamos a tener el fin de semana y el día del partido será descafeinado al no tener público. Se convertirá en un partido más, como los que se están jugando. Esperemos poder transmitirle a los jugadores que es un partido importantísimo para nosotros, especialmente a los de fuera, para que salgan al campo a muerte, más allá de los tres puntos que nos jugamos, porque esto a nivel social va mucho más allá”.

Entiende que “todo va a una velocidad de vértigo y en las últimas horas se habla de una vacuna que facilitaría que los aficionados pudieran volver a los estadios, pero ahora mismo no prevemos la presencia de espectadores en las gradas, La vacuna podrá cambiar que pueda haber o no público, pero no lo contemplamos para la presente y sí de cara a la próxima temporada. Tenemos muchas ganas de que los aficionados vuelvan al estadio, pero no será inmediato”.

Opina que “normalmente el favorito en un derbi es el equipo que juega en casa, pero eso te lo daba la afición; ahora da igual donde juegues, porque al ser sin publico hace falta que nuestros jugadores lo den todo. Hay que explicarle bien a los que no son de aquí la importancia de este partido para nuestra afición, que estará atenta”.

Después de seis años sin ganar un derbi como presidente “no es algo que me preocupe porque la temporada que ascendimos no se le ganó ningunos de los dos partidos y acabamos en Primera. Siempre es bonito ganar un derbi, pero más bonito es que el club cumpla su objetivo. No ganarlo no es fracaso, porque al final es un solo partido emocional, pero te hace mucho más daño si no lo ganas. Si lo ganas sales con una motivación extra, por lo que penaliza más una derrota que lo que te da una victoria. Del que mejor recuerdo que guardo de todos los partidos jugados contra el Tenerife y nunca olvido, que me supo a victoria, fue la del gol de Marcos Márquez en el 93, que me supo a victoria y era el del empate”.

A pesar de los problemas que están teniendo algunos equipos para afrontar sus pagos, admite que “todavía no hemos tenido problemas de pagos ni en la presente temporada ni en la pasada. hemos cumplido con todas las obligaciones que teníamos contraídas. La pandemia nos dejo vacía la caja, pero nos permitió pagar a todos los trabajadores. En este nueva temporada hemos tenido que adaptar los gastos a los ingresos, pero no esperamos tener problemas para pagar a los jugadores. Ojalá ese problema que sufren otros equipos no nos toque a nosotros”.

A pesar de ello no esconde que “cuando inauguramos Barranco Seco temía que pudiéramos tener tensiones de tesorería, pero hasta ahora no hemos tenido a pesar por ello a pesar de pagar esa instalación con recursos propios. Y todo eso que no tener abonados y taquilla nos supone unas pérdidas de unos tres millones de euros, lo que para nosotros es muchísimo dinero”.

Con esta nueva plantilla “todos estamos muy ilusionados ya que es un equipo joven. Las temporadas pasadas intentamos asaltar la Primera División con mucho dinero, pero el resultado es que no conseguimos lo que queríamos. Hemos cambiado de estrategia y la verdad es que estoy contento con el trabajo realizado por parte de la dirección deportiva por traer estos jugadores y también estamos contentos con el míster por poder acoplarlos”. Tras el descenso a Segunda “firmamos jugadores que ahora están en Primera y nadie nos puede reprochar el esfuerzo que hicimos por intentar regresar a la élite de manera inmediata, pero hemos cambiado de estrategia”.

En cuanto al trabajo de Pepe Mel “el año pasado tuvo mucha mala suerte con tantas lesiones y era complicado, y este año, con un equipo inferior en cuanto a nombres, está haciendo competir a los jugadores. Eso es mérito de Mel, que a pesar de las bajas hace que el compita. He demostrado que confío en él y sin prisas la UD llegará a Primera cuando tenga que llegar. Lo único que ha tenido Mel son dificultades porque desde que llega asume el riego de coger un equipo que había fracasado. Lo único que hace es gestionar problemas. Hace bien su trabajo y no le genera problemas al club, ya que en el pasado otros lo hacían, aunque no se veían, pero sus comportamientos te generaban conflictos. Pepe no está flagelándose y siempre tira para adelante. Es consciente del equipo que tiene y no se queja. Me encantaría tenerlo muchos años, como al director deportivo y secretario técnico, pero si los resultados no son los esperados, esto es fútbol y los ciclos se acaban, pero tengo claro que Mel, Helguera y Tino Luis hacen un buen equipo”.