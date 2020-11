La queja de una empresa desvela que Vitoria no cumple la normativa en la venta de parcelas a constructores

Era una de las parcelas más jugosas del Ayuntamiento para construir viviendas. En la calle Maite Zuñiga junto a la residencia que tienen Baskonia y Alavés. El Ayuntamiento la puso en venta en junio y ha sacado un millón de euros por ella, 313.000 euros más del precio que había puesto en la licitación. Un buen pellizco para las arcas públicas. Aunque no sin polémica.

Una reclamación presentada ante el Ayuntamiento por una de las empresas licitadoras, Creative Home, ha desvelado que el Consistorio no está cumpliendo el reglamento que hay que aplicar en este tipo de venta de parcelas. En concreto, el Ayuntamiento ha evitado en este caso y en otros muchos que el acto en el que se conocen las diferentes ofertas de las empresas sea público (lo que técnicamente se conoce como la apertura de las plicas a la que, por ejemplo, en la adjudicación de contratos públicos suelen acudir representantes de las empresas).

El propio Ayuntamiento lo reconoce en un documento interno firmado por Susana Vizcarra, jefa de servicio en el departamento de Hacienda, al que ha tenido acceso la CADENA SER: "Vistos los artículos 47 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo resulta evidente que la omisión de la publicidad en el acto de apertura es un vicio de mera anulabilidad".

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha anulado el procedimiento de venta de la parcela porque la empresa que presentó la reclamación no pidió expresamente que fuera impugnado. "Manifestamos desde ya nuestra disconformidad a los efectos oportunas", señalaba la empresa que había presentado la queja y que considera que no se han cumplido los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia.

En este caso además se daba la circunstancia de que la empresa reclamante había empatado en la puntuación con la promotora que finalmente se llevó la parcela: Serpens Property S.L. El pliego no preveía esa situación, así que el Ayuntamiento decidió que fuera la empresa que había ofrecido el mejor precio la que se llevará la parcela. Serpens Property se llevó el gato al agua por 5.000 euros de diferencia.

La promotora que se quedó sin la parcela denuncia que, dado que todo este proceso se ha hecho sin que se celebre un acto público con la presencia de las empresas, "nadie le puede garantizar a estar parte que quien finalmente resulte adjudicatario no haya recibido un aviso para mejorar su oferta después de presentada".

El Ayuntamiento considera que estás afirmaciones están fuera de lugar y defiende que el resultado de la venta de la parcela habría sido el mismo aunque la apertura de las ofertas hubiera sido pública. A preguntas de EH Bildu, el concejal de Hacienda Iñaki Gurtubai, ha defendido en el Ayuntamiento que "no hay ninguna duda sobre la honorabilidad" de la comisión que tomó la decisión sobre esta parcela. "Yo asistí a esa apertura de ofertas y fue absolutamente transparente, no hubo ningún problema".

Sin embargo, tras la reclamación de la empresa, el concejal de Hacienda ha dado orden de que a partir de ahora ese trámite sea público. Según Gurtubai, se llevaba haciendo sin acto público desde hace años. EH Bildu había alertado de que la posición jurídica del Ayuntamiento podía quedar trastocada y que se había corrido el peligro de que todo el procedimiento hubiera quedado anulado.