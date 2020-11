Mohamed Houli declara que se sent penedit i insisteix que sempre ha donat explicacions quan li ho han demanat

Mohamed Houli, el principal acusat del judici pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, s'ha negat a declarar, s'ha ratificat "en totes les declaracions" fetes anteriorment i ha manifestat el que se sent penedit. El membre de la cèl·lula de Ripoll que va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar ha recordat que "sempre" que se li ha demanat declarar ha accedit a fer-ho, que ha tingut "voluntat de col·laborar" i que va declarar voluntàriament. La fiscalia ha argumentat que Houli es va contradir a les declaracions i com a prova ha fet reproduir diversos vídeos del xalet d'Alcanar on se'l veu preparant explosius. Posteriorment, a preguntes de la defensa ha reiterat el penediment.En el primer vídeo que ha fet reproduir la fiscalia l'acusat apareix fabricant explosius al xalet d'Alcanar. En altres vídeos un dels terroristes s'emprovava una armilla explosiva. Amb els vídeos la fiscalia ha volgut provar que Houli formava part de la cèl·lula terrorista de joves de Ripoll articulada a l'entorn de l'imam Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell de la trama, i va participar activament en la planificació dels atemptats i en el trasllat dels materials explosius a la finca de l'urbanització Montecarlo d'Alcanar Platja.

Segons la fiscalia Houli hauria participat en l’elaboració, fabricació i assecat de les substàncies explosives i en la confecció dels artefactes, inclòs el cinturó-bomba, seguint les indicacions d’Es Satty. Als vídeos s'ha vist com Houli va gravar Youssef Aalla, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaqoub mentre feien els explosius i mentre realitzaven proclames de la seva militància al salafisme combatent. Houli també gravar l’habitació on assecaven les substàncies exclamant: "Si Déu vol això ens obrirà les portes del jardí, del paradís".

També s'ha exhibit la declaració prèvia de Holuli, on explica que li van fer dir i fer les coses que es veuen al vídeo. "No estic a favor del que feien", indica. "Jo no penso així, no era jo mateix", exposa. Afegeix que seguia el joc a la resta "per passar desapercebut entre ells" perquè considera que el podrien haver matat "en qualsevol moment". Al vídeo també hi diu que li deien el que havia de dir a la càmera.

La defensa de l'acusat ha fet diverses preguntes a l'acusat, que només ha respost afirmativament amb un monosíl·lab, sense afegir-hi res més. Ha ratificat que es va prestar a col·laborar amb agents de seguretat de la presó i que està penedit. També ha dit que "sí" quan l'advocada li ha preguntat si el seu penediment és sincer.

Quan el jutge ha reclamat a l'advocada que deixés de fer preguntes que incloïen la resposta, l'acusat ha dit que ja no volia declarar més. Després ha intentat reproduir el vídeo amb algunes declaracions anteriors com havia fet la fiscalia, però el jutge no li ho ha permès.

Mohamed Houli Chemlal va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar i és processat com a membre del grup terrorista per fabricació d'explosius i intent de causar grans danys. La fiscalia li demana 41 anys de presó pels delictes de pertinença a organització terrorista, possessió, dipòsit i fabricació d'explosius de caire terrorista, i conspiració per cometre un delicte d'estralls de caire terrorista.

Driss Oukabir reitera que no formava part de la cèl·lula de Ripoll

El segon principal acusat dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Driss Oukabir, ha assegurat aquest dimarts que ell no formava part de la cèl·lula jihadista de Ripoll i desconeixia els seus plans, tot i que el seu germà petit va ser un dels que van morir a Cambrils. Oukabir, en resposta a la seva defensa, ha dit que ell no era gens creient ni practicant de l'Islam, no anava mai a la mesquita i no coneixia l'imam, Abdelbaki es-Satty, el suposat cervell dels atemptats. De fet, ha dit que contravenia molts dels preceptes musulmans, ja que bevia alcohol, prenia drogues com cocaïna, haixix i marihuana, anava de festa i també amb prostitutes.Ha explicat que ell no es relacionava amb els joves de la cèl·lula perquè eren més joves que ell, alguns menors d'edat o rondant els 20 anys, i ell en tenia 28. A més, últimament havia perdut el contacte habitual amb el seu germà, que l'insistia per resar i anar a la mesquita. També ha dit que desconeixia l'existència del xalet d'Alcanar, tot i que un testimoni protegit va dir que sí que hi havia estat durant el juliol. També ha assegurat que quan el seu germà i Younes Abouyaaqoub li van demanar d'acompanyar-los per llogar una furgoneta, no sabia ben bé perquè la volien.

El juliol abans dels atemptats va tenir una forta discussió amb la seva parella i li van imposar una ordre d'allunyament. Per això, ha dit, va marxar al Marroc a casa dels seus tiets, però no per "adoctrinar-se", com diu la fiscalia. Va tornar el 13 d'agost perquè la jutgessa que portava el cas de la seva agressió a la seva parella el va advertir que si no es presentava al jutjat emetria una ordre de detenció. A més, tenia una vista judicial aquells dies, a més d'una entrevista de feina.

Oukabir també ha acusat els investigadors de "manipular" algunes de les seves converses per telèfon, ja que, segons ell, falten frases i se n'hi ha afegit de falses.