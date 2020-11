Casi un centenar de trabajadores de la hostelería se concentra en Castelló para reclamar ayudas económicas

Cerca de un centenar de trabajadores del sector de la hostelería de la ciudad de Castelló se han concentrado esta mañana frente a Subdelegación del Gobierno en Castellón para pedir medidas urgentes a las administraciones. Aseguran que necesitan ayudas económicas que salven sus negocios y a los trabajadores dependientes del sector, afectados por las restricciones en aforo y horario que está sufriendo el sector.

El portavoz de la asociación de hosteleros de la provincia de Castellón, ASHOCAS, Álvaro Amores, ha explicado que a la concentración en apoyo a la hostelería y al ocio nocturno han acudido no solo propietarios y trabajadores de la hostelería, si no también distribuidores. Amores afirma que la petición del sector al Gobierno son ayudas económicas que les permitan salvar sus negocios. Asegura que abrir con un aforo del tercio de ocupación del local y la mitad de la ocupación en las terrazas no es rentable y que las ventas han disminuido un 70-80% entre semana.

Rafael Pons, propietario del restaurante Cafos de Castelló, explica que entre las ayudas que piden a las administraciones está la exención del pago de la Seguridad Social o la eliminación de la cuota a los autónomos. Afirma que la bajada de los impuestos no es suficiente.

La hostelería de Castellón ha salido a la calle con motivo de la convocatoria del sector de toda España bajo el lema '¡Sin ayudas, nos arruinan!', coordinadas por la patronal estatal. En la capital de la Plana la concentración ha contado con la presencia de miembros de las asociaciones Ashotur y Ashocas.