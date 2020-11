Mateu: “Estoy convencido de que llegarán los puntos si seguimos jugando así”

El centrocampista del Castellón, Marc Mateu, afirmó este jueves que está "convencido de que jugando como jugamos llegarán los puntos, y creo que más pronto que tarde empezaremos a puntuar, pero sobre todo no hay que dejar de creer en lo que hacemos”.



Mateu vuelve a estar disponible para Óscar Cano tras estar dos partidos sancionado y reconoció que lo pasó mal y se sintió “impotente” al no poder ayudar al equipo, que ya encadena seis jornadas con derrota, en declaraciones al club castellonense.



El jugador señaló que les falta tener paciencia, confiar en su juego y ser más contundentes en el área, y también añadió que quizá les falta un poco de suerte, pero subrayó que deben “trabajar como estamos haciendo hasta ahora, ya que creo que de la manera que jugamos estamos cerca de ganar”.



El valenciano, que es el máximo asistente de la categoría con cuatro asistencias, manifestó que, como todos los jugadores, tiene sus virtudes y sus defectos, y que si le toca jugar este fin de semana intentará explotar esas virtudes para intentar beneficiar al equipo.



“Más que una buena dinámica, necesitamos puntuar, no perder, no encajar ningún gol y a partir de ahí creo que la confianza de todos subirá muy rápido y llegarán resultados buenos y muy seguidos”, añadió Mateu.



Sobre su próximo rival, el Cartagena, indicó que esperan un partido con la posesión disputada, ya que es un equipo que propone e intenta jugar el balón. “Quien tenga más acierto en el área ganará, porque imagino que en el centro del campo estará muy reñido el partido”, comentó.



Por último, el centrocampista explicó que cuanto más tiempo tengan ellos el balón menos aparecerá Rubén Castro, que es el actual goleador de Segunda, por lo que será importante la posesión para tenerlo controlado y, así, cuanto más desconectado esté del partido, mucho mejor para el equipo castellonense